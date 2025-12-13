El último “You Can’t See Me”: John Cena se despide de la WWE ante Gunther

La WWE se alista para despedir a una de sus máximas leyendas. John Cena protagonizará su combate final este sábado 13 de diciembre en el evento especial Saturday Night’s Main Event, donde se medirá ante Gunther, conocido como The Ring General.

La empresa ha presentado este enfrentamiento como el cierre definitivo de la gira de despedida del luchador estadounidense, marcando el final de una carrera que dejó huella en la historia del wrestling.

El combate promete un choque de estilos y generaciones. Cena, símbolo del entretenimiento total dentro del ring, es recordado por su carisma, su emblemática entrada, el gesto del “You Can’t See Me” y el lema “Never Give Up”, que lo convirtieron en un ícono para millones de fanáticos.

En la otra esquina estará Gunther, excampeón mundial y dueño del reinado más largo del Campeonato Intercontinental, quien encarna una visión más técnica y rigurosa de la lucha libre, enfocada en la disciplina y la fuerza como filosofía.

El legado de John Cena

Más allá de los números -17 campeonatos mundiales en 26 años de trayectoria-, John Cena deja un legado que trasciende los títulos. Durante años fue el principal rostro de la WWE, liderando transmisiones televisivas, giras internacionales y eventos multitudinarios.

Su influencia también se extendió fuera del cuadrilátero: el Guinness World Records lo reconoce como la persona que más deseos ha cumplido para la fundación Make-A-Wish, con más de 650, además de convertirse en una figura clave para causas benéficas y campañas sociales.

El anuncio de su retiro llegó en Money in the Bank en Toronto, donde Cena confirmó que 2025, a sus 48 años, sería su último año como luchador activo.

Ahora, ese adiós se hará realidad en el Capital One Arena de Washington D.C., escenario del torneo The Last Time is Now, que servirá como el “último baile” de una superestrella que marcó a toda una generación de fanáticos del wrestling.

It's finally happening 🥺



Celebrate the legacy of the 🐐 @JohnCena with us all week long before his last match ever THIS SATURDAY at #SNME! pic.twitter.com/okkuNxeWl6 — WWE (@WWE) December 8, 2025

¿Dónde y a qué hora ver en Perú la última pelea de John Cena?

El evento Saturday Night's Main Event donde peleará John Cena por última vez, será transmitido de forma exclusiva a través de los canales de WWE en YouTube, tanto en su versión en español como en inglés.

Es importante destacar que el show no estará disponible en Netflix.

En Perú, la pelea inicia a las 8:00 p.m.