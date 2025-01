The Rock corona a Roman Reigns como Jefe Tribal tras su victoria sobre Solo Sikoa en el debut de Raw en Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con más de 17 mil asistentes, el estreno de Raw en Netflix no pudo haber tenido un mejor inicio: un combate al puro estilo samoano entre Roman Reigns y su primo Solo Sikoa, destinado a decidir de una vez por todas quién es el verdadero Jefe Tribal.

La intensidad fue creciendo a lo largo de la lucha, que incluyó el uso de sillas, mesas, y la intervención de superestrellas como Tama Tonga, Jacob Fatu, Jimmy Uso, Sami Zayn, Kevin Owens y el campeón Indiscutido de WWE, Cody Rhodes.

Pero lo que dejó al público sin palabras no fue solo la victoria de Roman Reigns. Lo verdaderamente inolvidable llegó al final, cuando The Rock apareció sorpresivamente. En un gesto simbólico y poderoso, The Rock colocó el Ula Fala sobre Roman, sellando su legitimidad como líder tribal y estrechándole la mano en señal de respeto.

Un comienzo histórico para Raw en su nueva plataforma, que promete elevar el drama y la acción a un nivel nunca visto.

¿Qué le depara el futuro a The Rock en WWE?

El futuro de The Rock sigue incierto. Su última aparición había sido en el evento central de Bad Blood, donde, con un enigmático gesto de sus manos, dejó más preguntas que respuestas. La incógnita sobre si enfrentará a Cody Rhodes o Roman Reigns persiste, y lo ocurrido hoy no hace más que avivar las dudas sobre su próximo movimiento.

El camino hacia WrestleMania 41 apenas está por comenzar, y las próximas semanas serán clave para definir el futuro de The Rock. Si su destino lo llevará a cruzarse con Roman Reigns o tomará una ruta diferente, sigue siendo un misterio por el momento.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis