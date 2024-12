Las luchas más espectaculares que marcaron el año 2024 en WWE

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este año, la WWE nos llenó de emociones, desde momentos inolvidables hasta algunas decisiones que dejaron a los fanáticos rascándose la cabeza. Sin embargo, por encima de todo, 2024 fue un año donde el talento en el ring brilló, ofreciéndonos combates que nos hicieron vibrar, aplaudir y, en algunos casos, incluso saltar de nuestros asientos.

Con una nueva era en WWE a punto de comenzar, este es el momento perfecto para recordar lo que nos dejó este año. Las historias dentro y fuera del ring reflejaron el esfuerzo por sorprender a los fanáticos. En el centro de todo estuvieron desde épicas luchas en los PLE hasta joyas en shows semanales que se quedaron en nuestra memoria.

Por ello, es hora de rendir homenaje a esas luchas que, en mi opinión, marcaron un antes y un después en este 2024. A continuación, comparto una lista con las 7 mejores luchas del año en WWE, seleccionadas por este apasionado y fiel fanático. No pretendo que sea una verdad absoluta, pero estas peleas, para mí, fueron auténticas obras de arte que nos recuerdan por qué el wrestling es tan especial y emocionante.

7. Ilja Dragunov vs. Trick Williams (NXT Vengeance Day 2024)

Tremendo main event en NXT Vengeance Day 2024, donde Ilja Dragunov retuvo su título de NXT ante Trick Williams en un combate lleno de brutalidad y emoción. La combinación del estilo feroz de Dragunov, como es habitual en el Czar, y la agilidad de Trick Williams nos regaló una batalla memorable que tuvo de todo.

Ambas superestrellas terminaron sangrando: uno por la nariz y el otro por la boca. La lucha en general fue dramática, con Williams a punto de coronarse campeón si no hubiera sido por el árbitro, que quedó noqueado en el momento clave. Dragunov, por momentos, parecía estar al borde de la derrota, mientras que Williams también estuvo cerca de la victoria, en un choque de trenes que mantuvo a todos al borde del asiento.

Y, por si fuera poco, la lucha culminó con Dragunov llevándose la victoria tras un brutal choque con Williams. Y un plus a este combate fue lo que ocurrió después: Carmelo Hayes traicionó a su amigo Trick Williams, atacándolo con una silla de manera brutal. Este giro, junto con todo lo que sucedió en el combate, hizo de este enfrentamiento un verdadero clásico, algo totalmente propio del buen Dragunov.

6. Andrade vs. Carmelo Hayes (SmackDown - Sept. 27)

Si algo define la serie de enfrentamientos entre Carmelo y Andrade es su consistencia: cada combate fue una auténtica joya. Sin embargo, el sexto encuentro se lleva este puesto en la lista. Y, sinceramente, ¿quién podría sorprenderse de ver a Andrade protagonizando una de mis luchas favoritas del año? Para mí, jamás será extraño verlo brillar de esa manera.

Lo que ambos atletas mostraron en este combate fue oro puro. Es increíble cómo, después de varios enfrentamientos, lograron mantener el ritmo e incluso superarse. Uno pensaría que después de cinco luchas ya no quedaba nada nuevo por ofrecer, pero no. Andrade, con su característico talento, volvió a sorprendernos, y Carmelo no se quedó atrás, demostrando por qué es una de las estrellas más prometedoras del momento.

Lo único que no me terminó de convencer —y, siendo honestos, es algo menor considerando la calidad de la lucha— fue el final. ¿Un paquetito? Una lucha de este calibre, que evocó el viejo estilo de NXT y me hizo recordar al Andrade Cien Almas de 2018 enfrentándose a Johnny Gargano, merecía un cierre más épico. Pero dejando eso de lado, no puedo hacer otra cosa que aplaudir lo que estos dos lograron en el ring.

5. Trick Williams vs. Ethan Page vs. Je’Von Evans vs. Shawn Spears (NXT Heatwave)

Tremenda lucha, tremendos participantes, tremendos spots y, al final, un campeón digno del oro que se alzó aquella noche. En general, todo el PLE fue espectacular, superando con creces al del main roster de la noche anterior, Money in the Bank 2024. Fue una velada que dejó en claro que la marca amarilla está más viva que nunca.

¿Y qué más puedo decir de esa lucha? Ah, sí, que Je'Von Evans demostró ser un talentazo en toda la extensión de la palabra, robándose los reflectores en una noche llena de momentos espectaculares. Si hay un momento que resume su desempeño, es ese Swanton Bomb que ejecutó sobre Trick Williams, llevándolo a estrellarse contra la barricada.

Pero no sería justo hablar solo de Evans, porque todos los participantes contribuyeron a hacer de esta lucha un clásico imperdible. Finales falsos, movidas impresionantes, un público entregado gritando en cada momento, y un desenlace inolvidable: Ethan Page coronándose campeón, apenas a menos de dos meses de su debut en la marca amarilla.

4. Ilja Dragunov vs. Ricochet (Raw - May. 6)

Agradezco a la vida haber llegado a tiempo del trabajo aquel día, porque lo que presenciaron mis ojos fue una cátedra de lucha entre dos talentos extraordinarios. Basta con poner al increíble Ricochet —o, como lo conocí en Lucha Underground, Prince Puma— frente a la bestia rusa que arrasó en NXT, Ilja Dragunov, para asegurarte la lucha de la noche. Y, ¿saben qué? Eso fue exactamente lo que nos regalaron.

No hicieron falta ni 10 minutos para que estas dos superestrellas ofrecieran un desempeño en el ring que superó al de muchas luchas más largas. Por un momento, parecía que no estaba viendo Raw, porque, seamos honestos, pocas veces se pueden rescatar combates memorables de un show semanal. Sin embargo, esta lucha quedó grabada en mi memoria por una razón evidente, ¿no? Por un instante, incluso creí estar viendo un combate digno de la icónica era Black and Gold de NXT.

La única espina que me deja este enfrentamiento es lo que vino después: que Dragunov, tras regalarnos un combatazo con Ricochet, perdiera contra Jey Uso. ¿Se imaginan lo que pudo haber sido si hubiera ganado? Tal vez habríamos tenido otra épica lucha entre Ilja Dragunov y Walter (ahora Gunther), como en los viejos tiempos, disputando el campeonato UK de NXT.

3. Cody Rhodes vs. AJ Styles (Backlash Francia 2024)

Ambas superestrellas tuvieron dos combates este año, pero el que se lleva el puesto como la tercera mejor lucha fue el que protagonizaron en Francia. Este enfrentamiento fue simplemente espectacular, no solo por el nivel luchístico que demostraron en el ring, sino también por un factor que lo hizo aún más especial: el público.

Imagina la escena: Cody Rhodes y AJ Styles, dos tremendos talentos, enfrentándose por el título máximo de la empresa en un estadio repleto de fanáticos que no dejaron de rugir en ningún momento. Las entradas de los luchadores fueron electrizantes gracias al recibimiento de los asistentes, y cuando AJ Styles fue presentado, el público francés comenzó a corear: "Il est vraiment phénoménal lalalala" (Él es realmente fenomenal lalalala), un momento que quedó grabado como uno de los más especiales de la noche.

Sin embargo, dejando de lado al público, la lucha en sí fue simplemente increíble. Ambos luchadores se entregaron por completo, intercambiando movimientos de altísimo nivel en un enfrentamiento que mantuvo al público al borde de sus asientos. Y, por supuesto, no es de extrañar, porque quien estaba en ese ring era el fenomenal AJ Styles.

2. Roman Reigns vs. Cody Rhodes (WrestleMania 40)

Es casi imposible no incluir este combate entre los cinco mejores main events en la historia de WrestleMania. Para quienes siguieron la historia desde sus inicios y vivieron en vivo aquella mágica noche del 7 de abril, este duelo es inolvidable. Hoy, al ver el resumen, puedo escuchar en mi mente la icónica melodía de Adalberto Santiago, un recordatorio de la grandeza de esa velada.

Lo que comenzó como un enfrentamiento uno contra uno se convirtió en un caos que elevó la emoción a niveles históricos. Jimmy Uso intervino, poniendo a Cody en desventaja. Jey Uso apareció para equilibrar las cosas, pero Solo Sikoa llegó para respaldar a Roman. Entonces, la locura se desató: John Cena encendió el estadio, The Rock hizo su aparición para un épico cara a cara con Cena, y, finalmente, el sonido de las campanadas anunció la llegada de The Undertaker. Lo que sucedió esa noche fue más que una lucha: fue una obra de arte, un espectáculo cinematográfico que dejó a todos sin aliento.

Sin embargo, aunque este combate fue inolvidable por los regresos y el momento final en que Cody Rhodes cumplió su "final de la historia" al coronarse campeón mundial en memoria de su padre, la leyenda Dusty Rhodes, no alcanza el primer puesto. A nivel luchístico, se queda un poco detrás de su enfrentamiento del año anterior en WrestleMania 39. Pero como espectáculo total, es una joya difícil de superar.

1. CM Punk vs. Drew McIntyre (Bad Blood 2024)

Sin duda alguna, el mejor combate de 2024. Aunque la lucha de Roman y Cody en WrestleMania 40 fue pura nostalgia, esta batalla dentro de la jaula de acero en Bad Blood lo superó en intensidad, técnica y narrativa. No necesitas conocer cada detalle de la historia detrás de este enfrentamiento para apreciar la obra maestra que fue. Este combate merecía cerrar el evento, pero aun sin ser el main event, se robó la noche y quedó grabado como una lucha 5 estrellas.

El odio entre CM Punk y Drew McIntyre se reflejó en cada golpe, en cada movimiento. La brutalidad del enfrentamiento transportó a los fanáticos a la era de la Ruthless Aggression, con un estilo desquiciado que parecía sacado de 2003 o 2004. Ambos luchadores ofrecieron lo mejor de sí: Punk, una leyenda viviente que convierte en oro todo lo que toca, y Drew, una superestrella totalmente completa, entregaron un espectáculo físico y emocional que dejó el ring teñido de rojo.

La construcción de esta rivalidad, trabajada desde comienzos del año, en Royal Rumble 2024, alcanzó su clímax en esta lucha que combinó técnica, pasión y violencia en su máxima expresión. Es la lucha que define 2024: brutal, emocionante y absolutamente inolvidable. Si hay un combate que merezca ser recomendado sin reservas, es este.

