Bad Blood 2024: The Rock regresa a WWE y manda un mensaje a Roman Reigns y Cody Rhodes

Qué mejor manera de cerrar Bad Blood que con la aparición del hombre más electrizante del entretenimiento deportivo. Dwayne 'The Rock' Johnson hizo su regreso a la WWE tras casi seis meses de ausencia, apareciendo al final del show, justo después del combate por equipos de Roman Reigns y Cody Rhodes.

Dicho combate no solo marcó el regreso de The Rock, sino también el de Jimmy Uso, quien se convirtió en un factor clave en la victoria de Roman Reigns y Cody Rhodes. Jimmy logró, de cierta manera, vengarse de Solo Sikoa, quien lo había atacado en la edición del 12 de abril de SmackDown, dejándolo fuera de la programación por varios meses.

Comenzó el camino hacia WrestleMania 41

El main event de este PLE estuvo lleno de sorpresas, desde la -todavía- inesperada alianza entre Roman y Cody, hasta el regreso de Jimmy Uso, y finalmente la impactante llegada de The Rock. Este apareció justo cuando Roman y Jimmy habían limpiado el ring, ayudando a Cody, quien estaba siendo atacado por The Bloodline.

Fue en ese momento cuando resonó el icónico "If you smell what The Rock is cooking", haciendo vibrar el State Farm Arena de Atlanta. La multitud enloqueció al ver a The Rock de vuelta en la WWE. Su aparición dejó abierta la puerta a varias teorías, ya que solo se quedó observando desde la rampa a Roman y Cody, sin decir nada.

En su breve intervención, The Rock lanzó una mirada a ambos luchadores y realizó su característico gesto de levantar la ceja. Luego señaló con los dedos "1-2-3" y remató con un gesto de corte de garganta, dejando el mensaje algo ambiguo. No queda claro si su objetivo será Cody o Roman, pero lo que sí es que su regreso marca el inicio del camino hacia WrestleMania 41 para 'The Final Boss'.

IF YA SMELL...



The Rock is BACK at #WWEBadBlood! pic.twitter.com/GxBK9nSokn — WWE (@WWE) October 6, 2024

