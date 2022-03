Triple H es, indudablemente, una leyenda de WWE. Pero muchas carreras fueron sepultadas en su paso. | Fuente: WWE

Este viernes, Paul Levesque, mejor conocido como Triple H, anunció su retiro de la lucha libre profesional y WWE, dejando un enorme hueco por su largo historial en la empresa como luchador.

“The King of kings” ha sido catorce veces mundial, hizo una de las duplas más recordadas de la historia con Shawn Michaels y marcó a una generación con la facción DX. Además, en los últimos años se dedicó a forjar nuevos talentos al mando de la marca NXT.

Sin embargo, Triple H también ha sido noticia por las numerosas veces en las que su ego ha ocasionado polémicas en WWE, causando en la mayoría de ellas un debacle en las carreras de los demás personajes involucrados, lo que en términos luchísticos se conoce como “entierro”.

Contra Kurt Angle por Stephanie McMahon

A mediados de 2000, no mucho después de su reinado como "Campeón Eurocontinental", Kurt Angle se alineó con Edge & Christian, ganó King Of The Ring y luego entró en una pelea con Triple H para empezar a resaltar en los planos estelares.

En lo que estaba diseñado para ser el trampolín del atleta olímpico hacia el arriba, Kurt originalmente iba a salir de una historia de triángulo amoroso con la esposa de Hunter, Stephanie McMahon, en su brazo, pero “El Asesino Cerebral” rechazó esos planes.

Fue una de las mejores historias románticas que WWE ha elaborado a lo largo de los años, pero Triple H no estuvo de acuerdo con la dirección. Le argumentó a Vince McMahon que nadie creería que Stephanie alguna vez lo dejaría por un hombre como Angle, a quien presumiblemente pensó que estaba por debajo de él, y el presidente aceptó su forma de pensar. Así, 'The Game' acabó dominando el resto del feudo, y Stephanie volvió a su lado.

Angle alcanzaría la gloria años tiempo después, pese al incidente.

Survivor Series de 2017

El combate tradicional 5 contra 5 del 2017 contó con tres figuras de autoridad en Kurt Angle, Triple H y Shane McMahon, y una gran cantidad de participantes principales de antaño. Braun Strowman, con 34 años, fue el participante más joven. Aun así, podrían haber construido un gran combate con el diseño correcto, pero finalmente se vio empañado por 'The Game' una vez más posicionándose en el centro de un combate importante.

Todo se redujo a Hunter, Strowman y Angle contra Shane. Una discusión entre Triple H y Kurt permitió que McMahon regresara a hurtadillas, pero 'The Game' fue el que marcó la diferencia, ya que le dio un pedigrí a su aliado de la marca roja para permitir que Shane lo eliminara. Luego, Triple H hizo otra doble traición, cubriendo a Shane para ganar el partido de Raw, antes de intentar celebrar con un desconcertado Braun, quien lo golpeó hasta dejarlo sin aliento.

¿La mente detrás de la “traición de Montreal?

Todos recordamos la Traición de Montreal, aquella ocasión en la que WWE decidió darle la victoria a Shawn Michaels sobre Bret Hart en su natal Canadá para evitar que se lleve el título de la empresa a su rival, WCW.

Sin embargo, según el libro de Shawn Michaels, fue Triple H quien sugirió este comportamiento inicialmente: “Que se jo** Bret. Si no quiere hacer negocios con nosotros, haremos negocios por él”.

A Triple H también se le ocurrió que el duelo se defina cuando Michaels realice el “francotirador” a Hart, aunque no se rindiera.

Su duelo contra CM Punk

CM Punk, actualmente en AEW, ha señalado que ha tenido problemas personales contra Triple H en el pasado.

Comenzó temprano, con Punk escuchando en bastidores que Triple H no lo quería. Notó que Triple H siempre lo miraba de reojo y rara vez se comunicaba con él directamente, aunque no sintió toda su influencia política hasta más tarde en su carrera.

Punk alegó que Triple H trabajó activamente para detenerlo en varias ocasiones, sobre todo en 2011, cuando lo derrotó en Night of Champions, cuando salió de un “retiro parcial” solo para ganarle.

Su famoso “reinado del terror”

Sin embargo, la máxima prueba de su ego se remonta al 2002, luego de ganar el campeonato de la mano de Eric Bischoff.

En Unforgiven, derrotó a Rob Van Dam pese al apoyo masivo que tenía RVD en búsqueda del campeonato. Tras derrotarlo, el luchador fue enviado a la zona intermedia por cuatro años sin ver una oportunidad por el título.

La siguiente víctima fue Kane, el Monstruo Rojo, especialmente en un segmento donde este fue acusado de violador.

El próximo nombre era su gran amigo Shawn Michaels, quién lo derrotó en la cámara de eliminación ante también Booker T, RVD, Kane y Chris Jericho. Pese a ello, al poco tiempo Triple H volvió al dominio venciéndolo en un famoso 3 Stages of Hell (un solo duelo con tres estipulaciones distintas).

En 2003, derrotaría a Scott Steiner, dejándolo fuera del título por varios meses hasta que su retiro a TNA. Y ese mismo año cometería el más grande “entierro” ante Booker T en WrestleMania XIX, donde incluso su rivalidad se tornó “racista” por las frases y reclamos del luchador.

El resto de nombres también es de temer: Kevin Nash y hasta Goldberg. El pico también estuvo con Randy Orton, de quien se asegura que estuvo “celoso” por su gran impulso en su juventud.

