El hombre aseguró a medios locales que ni siquiera es fanático de la lucha libre.

Un sujeto en estado de ebriedad perdió una apuesta con sus amigos en el Reino Unido y accedió a cambiarse de nombre a John Cena, como el del luchador de WWE.

Lewis Oldfield, de 23 años, perdió una apuesta tras haber tomado algunos tragos en un bar con sus amigos. Tras perder una apuesta, pagó los trámites oficiales para cambiarse el nombre al del 16 veces campeón mundial de WWE.

"Habíamos tomado unas copas y estábamos jugando a lucha libre. Simplemente estábamos jugando, fingiendo hacer anuncios como en WWE y uno de mis amigos estaba presentando a John Cena", declaró Oldfield a The Irish Sun. "Una cosa llevó a la otra y me desafiaron a cambiar mi nombre por el de John Cena. Iba a hacerme un tatuaje, pero hice esto en su lugar. Siempre cumplo con mis apuestas, así que simplemente lo hice. ¡Ni siquiera soy un fanático de la lucha libre! Mi madre no podía dejar de reírse de mí cuando se enteró. Mi padre es más serio, así que aún no se lo he dicho. De hecho, no me importa el nombre, así que me lo quedaré".

Lewis, ahora John, pagó 40 libras por seis documentos como prueba para su banco y otras organizaciones. También gastó 75 libras para un pasaporte con su nuevo nombre.

John Cena, de regreso a WWE

Por su parte, el verdadero John Cena confirmó su regreso a WWE tras más de año de ausencia desde su último combate ante The Fiend en WrestleMania 36.

“Definitivamente regresaré, pero no sé cuándo. Sobre el post de Instagram con el logo de la empresa, lo publiqué en mayo porque me sentía nostálgico con la compañía”, contó cena a Jimmy Fallon en su programa “The Tonight Show”.

“Algunas personas lo tomaron como si yo fuese a regresar de inmediato, lo cual no es el caso. Todavía no he tenido mi último combate y no puedo esperar a mi regreso”, señaló.

Rumores señalan que John Cena podría regresar en julio o agosto para hacerle frente a Roman Reigns por el título Universal en SummerSlam 2021.

