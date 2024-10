Infierno desatado: CM Punk logra vencer a Drew McIntyre en una brutal guerra en una 'Hell in a Cell Match'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fácilmente, esta es la mejor lucha de la rivalidad. Tal vez se deba a la estipulación llamativa, o que representa el desempate de una serie de enfrentamientos, o quizá porque fue la primera vez en mucho tiempo que vimos una contienda donde la sangre estuvo presente.

"This is awesome, this is awesome", coreaba el público en Atlanta, Georgia, y no era para menos. CM Punk y Drew McIntyre nos ofrecieron un combate espectacular, digno de una 'celda infernal'. Han pasado más de un año desde que vimos esta estructura y, sin duda, la espera valió la pena.

En esta ocasión, CM Punk se alzó con la victoria, aunque para el público el resultado parecía casi irrelevante en esta rivalidad. Lo que realmente capturaba la atención era la brutalidad con la que ambos seguían castigándose, más allá de quién saliera victorioso.

Ambos terminaron con los rostros estilo Ric Flair en sus años dorados

Si algo caracterizó a Bad Blood en sus pocas ediciones fue la presencia de una lucha 'Hell in a Cell', que siempre se robó las miradas por su violencia. Esta vez no fue la excepción y Punk y Drew no decepcionaron, dejando el ring bañado en sangre.

Sillas, escalones metálicos, la propia jaula, una mesa e incluso una llave inglesa fueron parte de este brutal enfrentamiento, el más violento desde la lucha entre Finn Bálor y Edge en abril de 2023, donde Bálor terminó con la cabeza abierta por un impacto con una escalera.

La pelea alcanzó su punto máximo cuando Punk amarró su pierna izquierda con una cadena para aplicar su famoso 'Go To Sleep' (GTS), logrando la cuenta de tres y haciendo sonar el icónico 'Cult of Personality', que marcaba la victoria del 'Chicago Made'. Una lucha totalmente recomendada, sin duda la mejor de esta rivalidad.

