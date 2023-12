CM Punk llega a Raw, firmó con ellos y anuncia que estará en el Royal Rumble 2024

Seth Rollins se encargó de interrumpir la presentación 'The Best in the World’. Ambos tuvieron un careo.

Después de varios varios días de haber vuelto a la WWE, CM Punk acaba de confirmar que defenderá los colores de RAW. En sus primeras palabras, el ex campeón confesó que le fue muy estresante decirse a que programar ir, pero afirmó que la oferta de Adam Pearce fue muy tentadora. Una vez que estaba hecha la firma, Punk no pudo decir nada más porque sonó al instante la música de Seth Rollins, quien ingresó para arruinar este momento en Money Nigth Raw. Cara a cara, ‘The Best in the World’ le comentó a Rollins que no era rival para él y que ahora lo tendrá que respetar mucho más. Además, hizo un importante anuncio: "cuando gane la batalla Real, quizás seas tu a quien persiga". IT IS OFFICIAL.@CMPunk signs with #WWERaw! pic.twitter.com/rL2jHPk1Kp — WWE (@WWE) December 12, 2023 Con esta información, Punk acaba de afirmar que será parte del Royal Rumble 2024. Sin duda, se caía de madura su participación. Como se recuerda, cuando él abandona la empresa en el año 2014 y sucedió durante un Rumble, cuando Kane lo sacó a la fuerza sin que esté premeditado. BREAKING: @CMPunk will be competing in the 2024 Men's #RoyalRumble Match!



📍TAMPA BAY

🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/YZimKpUSWf pic.twitter.com/JNN1GdQf7D — WWE (@WWE) December 12, 2023 Lo que se sabe hasta el momento del Royal Rumble 2024 Se realizará el domingo 27 de enero.

El lugar en dónde se realizará será el Tropicana Field en Tampa, Florida.

Se conoce la participación de dos luchadores en el Royal Rumble masculino: Cody Rhodes y CM Punk.

El Royal Rumble femenino será de 30 participantes. El Royal Rumble se realizará el 27 de enero del 2024. | Fuente: WWE