El evento tuvo resultados que muchos aficionados han aplaudido en redes sociales.

WWE, de vez en cuando, sabe cómo lograr lo inesperado. Este domingo, lo hizo en Hell in a Cell 2020, su antepenúltimo evento de este año donde, de manera sorpresiva, hubo resultados que han cambiado todo el panorama en RAW y SmackDown.

Por supuesto, el principal cambio ocurrió en el main event. En una jaula de acero, Randy Orton logró derrotar a Drew McIntyre y se coronó como el nuevo campeón de WWE, acabando con el magnífico reinado del segundo. El combate contó con un salto desde lo alto de la jaula sobre la mesa de comentaristas en inglés, provocando que Drew tenga un sangrado por la boca.

Ahora Randy Orton es 14 veces campeón mundial en su palmarés.

Sin embargo, igual de sorprendente fue la victoria de The Miz sobre Otis luego de que este sufriera la traición de su compañero de equipo, Tucker. Con este resultado, “The awesome” es el nuevo señor Money in the Bank, con la opción de canjear su maletín en cualquier momento contra cualquier campeón mundial.

Por el lado de las féminas, en un buen encuentro, Sasha Banks hizo rendir a Bayley, su ex mejor amiga, y se convirtió en campeona femenina de SmackDown.

LA JEFA DE #HIAC 🔥💪🏼 @SashaBanksWWE PONE FIN a los 380 días del reinado de @itsBayleyWWE en #SmackDown!



¿Te gustó el resultado de esta lucha en #HIAC? pic.twitter.com/jspObkBBNP — WWE Español (@wweespanol) October 26, 2020

El evento fue iniciado con la victoria de Roman Reigns sobre su primo Jey Uso, al que le hizo decir “I quit (renuncio)” luego de golpear a su hermano, reteniendo su cinturón universal. Posteriormente, fue catalogado por su familia como “jefe tribal”.

