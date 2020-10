Uno de los eventos más esperados del año por su brutalidad en los combates. | Fuente: WWE

Todo está listo para Hell in a Cell 2020. El antepenúltimo evento de la WWE se llevará a cabo este domingo 25 de octubre en el Amway Center de Orlando y promete dejarnos resultados y momentos impactantes.

Habrá dos luchas importantes en esta noche. La primera va por parte de SmackDown con el campeón universal Roman Reigns defendiendo su cinturón ante su primo Jey Uso en un formato poco visto: I Quit Hell in a Cel. Para ganar, uno debe hacer que el rival diga “I quit (yo renuncio)” en medio de la jaula infernal.

Por el lado de RAW, Drew McIntyre volverá a defender su título de WWE ante Randy Orton, aunque ahora dentro de la jaula. ¿Será el turno de triunfo de Orton?

Bayley también expondrá su campeonato femenino de SmackDown ante Sasha Banks en este formato extremo.

Cartelera completa anunciada

I Quit Hell in a Cell por el Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs Jey Uso

Hell in a Cell Match por el Campeonato de WWE: Drew McIntyre vs. Randy Orton

Hell in a Cell match por el Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Sasha Banks

Elias vs. Jeff Hardy

Horarios en Latinoamérica



México 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).