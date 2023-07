WWE impulsa a Damian Priest y marca el ‘inicio del fin’ para Roman Reigns en Money in the Bank 2023

WWE ha marcado fuertes precedentes en Money In the Bank 2023, evento que se celebró este sábado desde Londres, Reino Unido. El primero es que los nuevos talentos pueden obtener su recompensa con grandes oportunidades en los planos estelares gracias a su fuerte dedicación. ¿Lo segundo? Que hasta el máximo reinado de los últimos años puede caer pesadamente y de la mano de los seres más cercanos.

Damian Priest e Iyo Sky lograron bajar los respectivos maletines de Dinero en el Banco para obtener así un contrato único e importante: poder retar, en cualquier momento y lugar, al campeón que ellos decidan. Y por otro lado, Roman Reigns perdió junto con Solo Sikoa ante The Usos. Pero lo sorprendente no queda ahí: fue el propio Jey quien le hizo la cuenta de 3 al campeón indiscutible, hecho que no se ha visto en los último 1000 días en la compañía.

Los maletines del dinero

WWE decidió recompensar a uno de los luchadores más dedicados de la empresa. Nadie duda de que hay nombres mucho más atrayentes y que talento provocaría grandes momentos futuros con el maletín, pero muy pocos podrían haber mantenido el papel que Damian Priest desempeña desde su debut en los cuadriláteros,

Desde hacer lucir a Bad Bunny como una estrella, convertirse en villano en su propia tierra para que el artista tenga su momento en Backlash 2023, o ser pieza clave para The Judgment Day, el puertorriqueño se ha ganado cada elogio que mantiene hasta la fecha y ahora como señor Dinero en el Banco, podrá cumplir su sueño de ser campeón máximo.

Eso sí, hubo un gran perdedor. Ni Ricochet, ni Santos Escobar o Logan Paul sufrieron tanto esta victoria como sí lo ha hecho LA Knight, el luchador con mayor respaldo del público. No hay dudas de que está ‘over’, pero si WWE no le da oportunidades, esta emoción por su rostro puede desaparecer. Triple H ha dado señales en la conferencia posevento y señala que “su carrera está a punto de ascender”. Con 40 años, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar?

Por el contrario, un enorme acierto de la noche fue el lado femenino. Iyo Sky resistió la traición de Bayley, su compañera de Damage CTRL, y se impuso a figuras de la talla de Becky Lynch o Trish Stratus para obtener el maletín. La japonesa de 33 años puede obtener así su primera chance de ser campeona máxima de la empresa y repetir su reinado de lujo que tuvo en NXT, la marca de desarrollo de WWE.

El inicio del fin

El evento principal de la noche sería la lucha entre los miembros del ‘Linaje’.

Roman Reigns, campeón indiscutible de WWE, ha visto semana a semana cómo sus primos The Usos han abandonado los ideales del grupo y se han rebelado a sus órdenes en segmentos que han encantado a los aficionados al deporte de entretenimiento.

Por eso, con Solo Sikoa, se enfrentaron en un llamado ‘Civil War’ para demostrar quién manda a quién.

Pero ni los más de 1000 días de reinado de Reigns, donde no recibió ningún conteo de 3 ni perdió limpiamente ante nadie, pudieron ante “el poder de los hermanos”, con The Usos completamente poderosos y decididos a lograr la victoria.

Jey Uso haría historia al cubrir a Reigns y romper la racha del ‘Jefe Tribal’, quien ahora más que nunca ve temblar su reinado. Ni Brock Lesnar, ni Edge, ni Seth Rollins, ni Cody Rhodes han hecho peligrar más al campeón que su primo Jey. Curiosamente, es con él quien comenzó la historia del ‘Bloodline’. ¿Será justicia poética que sea él también quien deba terminar con su imperio?

Más resultados

Seth “Freakin Rollins derrotó a Finn Bálor y retuvo el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE. Priest estuvo atento al combate con su maletín en la mano: su figura fue perjudicial para el ‘Demonio’, quien le increpó su presencia en ringside.

Gunther derrotó a Matt Riddle en otro gran combate para retener el campeonato Intercontinental. Pero lo mejor fue el regreso de Drew McIntyre para retar al ‘General del Ring’ por el cinturón. Como recordamos, el escocés estaba cerca de salir de WWE por su falta de oportunidades, pero verlo nuevamente alivió todas las dudas en los fanáticos, quienes ahora lo apoyarán rumbo a este nuevo reto en su carrera.

John Cena regresó a los cuadriláteros para deslizar un posible WrestleMania en Londres. Grayson Waller salió a confrontarlo, pero recibió un 'Ajuste de Actitud' en medio de la algarabía inglesa.

En una lucha rápida, Cody Rhodes puso en su lugar a Dominik Mysterio, abucheado a más no poder por el público londinense.

Finalmente, Liv Morgan y Raquel Rodríguez recuperaron los cinturones femeninos de parejas ante Ronda Rousey y Shayna Baszler, dupla que terminó traicionándose al final del encuentro.