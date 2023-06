Crash Team Rumble: ¿Vale la pena el nuevo videojuego multijugador del marsupial?

Crash es infancia. Nunca mejor dicho. El marsupial es una saga muy querida por los peruanos gracias a sus videojuegos que, desde PS1, han disfrutado de muchas maneras. Y ahora, en pleno 2023, tenemos una fórmula nueva, no para el mercado, pero sí para la actual franquicia de Activision.

Toys for Bob ha lanzado Crash Team Rumble con la finalidad de conquistar el terreno multijugador online con una nueva oferta MOBA, claro, con sus particulares. Wumpas, llaves reliquias, cajas y más en un título que combina la nostalgia con las tendencias actuales. ¿Cómo le irá en el mercado?

Jugabilidad

Crash Team Rumble es un videojuego que pone a luchar a dos equipos de cuatro jugadores contra otros cuatro rivales.

Los personajes escogibles, por el momento, son 8 (Crash, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio, Catbat) y se dividen en tres posiciones: anotadoras, bloqueadores y potenciadores.

Cada uno de ellos tendrá un ataque básico, doble salto, una especie de dash, una habilidad relacionada a nuestro rol y una serie de combos entre estos controles. Asimismo, también tendrá un poder extra, una especie de ultimate, que se podrá utilizar con el pasar del tiempo y la actividad que tengamos en la partida. Este poder especial se puede escoger antes de la partida desde un listado que es el mismo para todos los personajes.

La misión de juego es sencilla, en teoría: es encestar la mayor cantidad de wumpas en base. Gana quien llegue primero a los 2000.

Mis personajes favortiso de Crash Team Rumble.Fuente: Activision

Aquí nacen los problemas. Aunque ciertamente vas a aprender cómo jugar este título en un pequeño tutorial que luego te arrojará directamente a las partidas competitivas, cada partida es única y es una muy divertida forma de pasar el rato.

Además de la gran combinación de habilidades de ataque, defensa y apoyo, el propio mapa tiene una serie de bonificaciones que son desbloqueable consiguiendo llaves reliquia que están repartidas por todo el escenario. Estos power ups se basan en el ambiente del mapa (que son varios pares) y aumentan el nivel de entretenimiento en cada juego.

Algunos power ups sí suelen decidir el rumbo de las partidas. Fuente: Activision

Curiosa también es la competitividad en los minutos finales de cada partida. Cuando los puntajes son cercano, todos los personajes van a combatir en las bases de anotación, logrando un frenesí que te brinda todo un juego multijugador. Pese a que es un buen juego para desestresarse, también te brinda esa competencia sana propia del género.

El mismo hecho de recolectar wumpas es la base de todo Crash y el juego lo revaloriza muy bien. No te sentirás ajeno en ningún momento así hayas dejado de jugar a esta franquicia desde el Crash Team Racing original.

¿Sensaciones generales? Simple, divertido y hasta competitivo. Eso sí, es necesario un mayor contenido para tener contento a la comunidad.

Aspectos técnicos y monetización

Técnicamente es un juego no impecable, pero sí decente.

Gráficamente está bien detallado, con escenarios que tienen vida alrededor y que en ningún momento se ven vacíos.

Los personajes también tienen mucha personalidad, rasgo que es beneficiado del aspecto cosmético del juego, con el que podrás personalizar a cada uno de ellos con los items que irás ganando o pagando.

El soundtrack va acorde a la saga, con melodías muy cercanas a las de la franquicia original y que nunca desentona.

También contamos con traducción al castellano, el cual suena a la perfección.

Uno de los problemas que sí encontré fue el de la conectividad. Aunque incluso jugando con WiFi no tuve lag en ninguna partida ni caída de frames, sí se me desconectó en más de una ocasión de la partida, sin permiso para retomar la partida, lo cual terminó frustrándome por momentos. No es para nada un juego offline, tenlo en cuenta, por lo que si lo compras en consola también deberás pagar por su suscripción pertinente para acceder al multijugador.





El mapa más común de las partidas de Crash Team Rumble.Fuente: Activision Blizzard

Pasemos a la monetización, una cuestión importante para esta clase de juegos.

Contamos con un pase de temporada que, como el del resto de juegos, te invita a completar misiones y jugar constantemente para que vayas subiendo de nivel y obtengas items de personalización de recompensa. Eso sí, puedes ganar items gratis, pero deberás pagar para tener los mejores.

Y ahí es lo criticable porque, a pesar de no ser costoso ni pay-to-win, ya debemos tener en cuenta que Crash Team Rumble es un juego pago, por lo que desembolsar más dinero no es para nada agradable en este sentido. No sé que tanto puede pesar el nombre de Crash en el juego como para ser más fuerte que la tendencia general de los MOBAS por la modalidad gratuita de servicio.

Los contenidos futuros de Crash Team Rumble.Fuente: Activision Blizzard

¿Vale le pena Crash Team Rumble?

Si solo consideramos el contenido actual, sí.

Crash Team Rumble es un juego que ha comenzado con una base jugable sólida y divertida que puede atrapar al más fanático del juego como al novato en la vida del marsupial.

Aunque se extraña un modo historia, lo que más incomoda es saber que el juego puede perderse por el mismo hecho de ser de pago. No sé qué tan beneficioso vea Activision el lanzar un multijugador con precio de acceso, más allá de que el apartado técnico y jugable sí lo amerite.

A partir de aquí queda todo en terreno de la empresa y Toys for Bob. Mantener una comunidad multiplayer es muy difícil y hemos visto muchos grandes proyectos caer en el olvido por no saber manejar el camino. Ya tenemos una hoja de ruta anunciada, solo esperemos que la cumplan.