WWE Monday Night RAW EN VIVO: Alexa Bliss nombrará a los aspirantes al maletín de Money in the Bank 2019

El maletín de MITB permite al ganador retar a un campeón de la compañía | Fuente: WWE

Un nuevo episodio semanal en vivo de Monday Night RAW se llevará a cabo este 29 de abril desde el Rupp Arena de Lexington y se anunciarán nuevos encuentros para el próximo evento Money in the Bank 2019.

Alexa Bliss, la presentadora de WrestleMania 35 y excampeona femenina, estará presente en el recinto para nombrar a los luchadores masculinos y femeninos que participarán en la tradicional lucha de escaleras por el maletín, el cual brinda una oportunidad titular por el título de la división a la que pertenezca el ganador. Según filtraciones, personajes como Andrade y Ricochet estarían incluidos, lo que genera un gran entusiasmo entre fanáticos.

Asimismo, la rivalidad entre el actual campeón de WWE, Seth Rollins, y el recientemente transferido AJ Styles por el título está en su mejor fase. Ambos luchadores mantienen una gran simpatía del público y la expectativa por la primera lucha oficial entre ellos en WWE es alta.

También será vital el desarrollo del nuevo personaje de Bray Wyatt, el ex líder de “The Family Wyatt”. El personaje sobrenatural ha regresado a la empresa con una nueva faceta como conductor de un espacio infantil, pero su accionar es más que escalofriante.

Por último, pero no menos importante, la campeona indiscutible femenina Becky Lynch también buscará a Lacey Evans para concretar su lucha por el título femenino de RAW en Money in the Bank. El título de SmackDown será defendido la misma noche, pero ante Charlotte Flair.

Horarios para Latinoamérica

6:00pm: México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

7:00pm: Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador).

8.00pm: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana

9:00pm: Asunción (Paraguay), Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil) Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile)

El episodio se transmite en vivo y directo por Fox Sports 2.

