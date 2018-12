WWE, como todas las semanas, presentará una nueva edición de Monday Night RAW, su división principal, en luchas transmitidas desde el Fiserv Forum de Milwaukee a través de las pantallas latinoamericana de FOX Sports 2 a las 20:00 horas Perú.

El eje central del show rodeará la rivalidad entre Seth Rollins y Dean Ambrose, ex miembros de The Shield y enemigos este 16 de diciembre en WWE TLC: Tables, Ladders y Chairs por el Campeonato Intercontinental. Dean Ambrose traicionó a Rollins tras la vacancia de Roman Reigns y se han enfrascado en un feudo que tendrá su pico máximo en el próximo PPV.

Asimismo, tras Survivor Series y el anterior RAW, Braun Strowman está siendo atacado por el “stable” forjado repentinamente entre Baron Corbin, Drew McIntyre y Bobby Lashley.

No podemos dejar pasar a Ronda Rousey, excampeona femenina de la UFC y actual campeona de la división en RAW. Ella seguirá alimentando su rivalidad con Nia Jax, la retadora para TLC. Sin embargo, Ronda no solo piensa en ella, sino también en Charlotte Flair y Becky Lynch, luchadoras con las que aún no culminan exitosamente sus feudos.

Finalmente, Autors of Pain defenderá sus títulos por pareja defendidos en el anterior PPV ante el dúo de Bobby Roode y Chad Gable.

Los horarios para Latinoamérica son los siguientes:

7:00 pm.: México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. El Salvador, Honduras



8:00 pm: Estados Unidos, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú



9.00 pm: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana



10:00 pm: Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile

