Los Cryme Tyme nunca ganaron un campeonato en WWE. | Fuente: WWE

La división de parejas de WWE es una de las más variadas de la industria de la lucha libre, con una gran cantidad de personalidades que formaron parte de sus filas. Una de ellas fue Cryme Tyme, un tag-team que se ganó el corazón de los aficionados durante su paso por la empresa.

Cryme Tyme estuvo conformado por JTG y Shad Gaspard, dos luchadores que eran parodia de matones callejeros. Ellos se conocen desde Ohio Valley Wrestling (OVW), un territorio de desarrollo de WWE antes que existiera NXT.

Los Cryme Tyme se caracterizaron por ser ocurrentes, pero también ladrones, creando divertidas escenas tanto en RAW como SmackDown. Lastimosamente, solo tuvieron una oportunidad titular por el campeonato unificado de parejas de WWE en 2009, pero terminaron perdieron.

¿Qué pasó con Cryme Tyme luego de WWE?

Los Cryme Tyme trabajaron en WWE en 2006-2007 y 2008-2010, cuando su equipo se disolvió.

En 2014, JTG fue liberado de su contrato y ambos luchadores se retiraron hacia los circuitos independientes, luchando en empresas de Estados Unidos y Japón como WOW, JAPW o XWA.

Un momento emotivo lo protagonizó Shad Gaspard con MVP al presenciar en vivo el campeonato mundial de Kofi Kingston en WWE, la primera vez que un afrodescendiente conseguía el cinturón en WrestleMania 35. Ambos se abrazaron y lloraron por el momento emotivo.

Lastimosamente, Shad Gaspard falleció trágicamente en mayo de 2020 mientras nadaba con su hijo Aryeh, de 10 años, en el océano en Venice Beach, California. Hubo una gran marea que provocó que los socorristas salieran a rescatar a los bañistas.

Gaspard consiguió entregar a su hijo a los rescatistas, momentos después de que lo salvaron él desapareció. Sus últimas palabras fueron “salven a mi hijo”.

Debido a ello, WWE lo exaltó al Salón de la Fama 2022 bajo la etiqueta de The Warrior Award. JTG y la familia de Gaspard se hicieron presente tanto en la ceremonia como en el reconocimiento frente a los fanáticos en WrestleMania 38.

“Shad Gaspard ha sido nombrado póstumamente el ganador del Warrior Awards 2022. Nombrado en honor al miembro del Salón de la Fama de la WWE The Ultimate Warrior, The Warrior Award se otorga a una persona que ha exhibido una fuerza y ​​perseverancia inquebrantables y que vive la vida con el coraje y la compasión que encarna el espíritu indomable de The Ultimate Warrior”, señaló la empresa.