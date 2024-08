¿Crees que tu mascota está estresada? Estas son las señales a las que debes prestar atención

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La doctora Ana Paola Vera, especialista en geriatría veterinaria, estuvo en el programa Conexión de RPP y compartió con los oyentes una serie de consejos para poder identificar a un perro o un gato estresado.

¿Cómo identificar a un perro estresado? De acuerdo con la especialista, los perros que se encuentran estresados van presentando cambios de comportamiento. Por ejemplo: se vuelven más agresivos sin tener una buena razón (en algunos casos llegan a morder al dueño), empiezan a destrozar los objetos de la casa e, incluso, comienzan a orinar y defecar afuera del lugar que les corresponde.

Si se cree que la mascota está estresada, lo primero que hay que hacer es llevarla a un especialista para que confirme el mal, pues es posible que se confunda con alguna enfermedad funcional (un dolor crónico, por ejemplo).

Cabe señalar que un factor causante de estrés es no sacarla de casa durante el día. La recomendación de la especialista es sacar a la mascota por lo menos 3 veces a la semana entre unos 20 y 30 minutos. Esta práctica puede servir para que el animalito conozca e interactúe con otras mascotas, lo cual es un liberador de estrés.

"Recordemos que científicamente los perros tienen la mentalidad y el comportamiento de un niño de 2, 3 o 4 años, entonces para el crecimiento adecuado los perritos deben sociabilizar con otros perros. Es por eso que muchos paseadores llevan cursos de adiestramiento y psicología y los llevan en manada con otros perros, porque esto es parte del crecimiento y de tener a los perros equilibrados", explicó Ana Paola Vera.

Otro factor muy importante causante de estrés en las mascotas (al igual que las personas) es la armonía que hay en casa. Las malas vibras de las peleas y discusiones en la familia pueden ser absorbidas por el perro, incluso el estrés del propio dueño puede ser percibido por el animal.

En el caso de los gatos, ¿cómo saber si están estresados? Según Ana Paola Vera, en los felinos es mucho más visible el estrés, pues hay un cambio de conducta relacionado con el acicalamiento. "Recuerda que el gato se acicala por naturaleza, como se dice comúnmente se baña solo. Un gato estresado no se acicala, entonces ya sabemos que está estresado por algo, el gato que no se acicala no está sano", apuntó la especialista.

Otra señal de que hay estrés en los gatos es que se ocultan de la gente. "Ante situaciones fuertes, estresantes o con ruidos fuertes, el gatito se esconde. Es más, se esconde durante uno o dos días seguidos dentro de la casa y no salen hasta que pase esa situación de estrés", indicó.

Es muy importante tener en cuenta que, antes de adoptar una mascota, la familia debe acudir a un veterinario para que este explique todos los cuidados que deben de tener con el perro o gato durante los próximos 10 o 15 años y todos los gastos que eso incluye. Esto podría ayudar a evitar el sufrimiento del animalito en el futuro.

