Alonso Correa tras su victoria en primera ronda en surf en París 2024: "En el siguiente heat, vamos con todo"

Alonso Correa fue la gran sorpresa del surf en los Juegos Olímpicos París 2024. El miembro del TEAM Perú obtuvo un puntaje total de 14.33, por encima de los 7.63 del brasileño Filipe Toledo y de los 4.17 del japonés Kanoa Higarashi.

Tras la competencia, el surfista nacional dijo sentirse feliz por haber estado en el agua con grandes competidores. "Feliz en verdad. Contento de haber podio estar en el agua con esos competidores, agarrar un par de buenas olas. (El mar) está increíble, lindo, transparente. Mi primera ola bajé. Se veía el reef. Todo brillante", indicó en una entrevista para Duke.

Alonso Correa explica el momento de su mejor ola

Luego, el surfista nacional habló sobre la ola que le permitió puntuar 8.50, cifra que, hasta ese entonces, era la más alta en una ola en los Juegos Olímpicos París 2024.

"Tenía segunda prioridad, parecía que iba a entrar más. Estaba listo. Cuando vi que nadie iba, me volteé y no pude remar mucho. Bajé en el aire, y en el aire me decía 'no te caigas, no te caigas'. Cuando caí, entré al tubo y una vez que entré al tubo me sentí perfecto y, como que me paré un poquito, lo disfruté", indicó.

Después, habló sobre el estado del mar. "En verdad, lindo y está buenazo. Supongo que va a ir mejorando. Recién está creciendo. (...) Qué pena que no está muy grande. Va a ir entrando, cogí un par de olas, estuvo divertido", aseguró

Por último, afirmó que le ha estado yendo superbién y espera sacar otro buen resultado en la ronda 3 del surf masculino.

"De hecho, ese era el objetivo, surfear. Es lo que más me gusta hacer. Me ha estado yendo superbién. He estado agarrando varias olas. Un honor en verdad (sobre los rivales que enfrentó). Filipe, campeón mundial actual, dos veces campeón mundial. Kanoa también, un verdadero monstruo. Contento de estar en el nivel, peleando. Este heat lo pasamos y me siento superbién. Siento que he hecho el trabajo debido. He estado acá sumando olas y conocimiento, y en el siguiente heat vamos con todo", finalizó.