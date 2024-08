Federación Italiana de Box no aceptará parte del premio que la IBA le prometió a Angela Carini

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Federación Italiana de Boxeo (FPI) aseguró que no aceptará parte del premio que la Asociación Internacional (IBA) le prometió a la boxeadora Angela Carini, quien abandonó el combate contra la argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos París 2024.



A través de un comunicado, la FPI aseguró que no recibirá el premio que brindará la IBA, prometido por su presidente, Umar Kremlev, que equivale a 50 000 dólares para la deportista y 25 000 para el entrenador y la federación a la que pertenece.



"En relación con la oferta económica realizada por el presidente de la IBA, Umar Kremlev, a favor de la FPI, la Federación Italiana de Boxeo niega la hipótesis de aceptar ningún premio en metálico", se lee en su nota.



Aunque el comunicado no cita a Carini, los medios italianos indican que fuentes de la federación italiana aseguraron que la boxeadora tampoco aceptará dinero alguno de la IBA.

La controversia tras la pelea Carini vs Khelif

Angela Carini se negó a continuar la pelea contra Imane Khelif, en los octavos de final de los Juegos Olímpicos París 2024, tras recibir un fuerte golpe y considerar que no estaba en condiciones de seguir.



Tras ello, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió con el presidente del COI, Thomas Bach, con el que abordó, entre otras cuestiones, el caso de la argelina.



Umar Kremlev aseguró que la IBA apoyará también a la uzbeka Sitora Turdibekova, quien cayó por unanimidad ante la taiwanesa Lin Yu-ting, quien también fue considerada no elegible por la IBA en 2023.



El COI y París 2024 publicaron un comunicado en el que señalaban que "todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo" de los Juegos "cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)".