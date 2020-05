Los Juegos Olímpicos fueron aplazados hasta el 2021. | Fuente: AFP

Los Juegos Olímpicos de Tokio serán difíciles de organizar si la pandemia del nuevo coronavirus no se ha contenido de aquí a mediados de 2021, declaró el primer ministro japonés, Shinzo Abe. El evento deportivo fue postergado debido a la crisis mundial de la COVID-19.

"No estamos en esa situación, es difícil [organizar] los Juegos", añadió, insistiendo en la importancia de que se encuentre un medicamento eficaz y una vacuna. "Siempre hemos dicho que íbamos a acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de una manera segura y exitosa para los deportistas y los espectadores. Creo que [los Juegos Olímpicos] no pueden tener lugar de manera exitosa si la pandemia no se ha contenido", añadió.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado ya el aplazamiento un año de los Juegos Olímpicos, que fueron reprogramados en julio y agosto de 2021. Las declaraciones del jefe del gobierno llegan un día después de las del presidente del Comité de Organización, Yoshiro Mori, que afirmó este martes que los Juegos deberían ser cancelados si la pandemia no se controlaba de aquí al próximo año. Un portavoz de los Juegos de Tokio precisó a la prensa que las palabras de Mori reflejaban únicamente su opinión personal.

La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado la muerte de 217 mil personas en el mundo. En Japón, 14 mil personas fueron infectadas y 400 fallecieron. El país decretó un estado de emergencia de un mes. (Con información de AFP)