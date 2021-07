Argentina vs. España EN VIVO: partido por la fecha 3 de los Juegos Olímpicos | Fuente: Instagram

España vs. Argentina se enfrentan este miércoles 28 de julio en el Estadio Saitama. El partido corresponde a la fecha 3 del grupo C del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se jugará a partir de las 06:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En Argentina el cotejo comenzará a las 08:00 a.m. y podrá seguirse por TV Pública y TyC Sports. En España se jugará desde la 1:00 p.m. y la transmisión de TV es por RTVE y Eurosport.

Argentina y España protagonizarán un duelo con sabor a ‘final’ por un boleto a cuartos de final en Saitama, por el grupo C de Tokio 2020, en el que también influirá el resultado del choque entre Australia y Egipto que se juega a la misma hora.

‘La Furia’ lidera su serie con 4 unidades y una diferencia de gol de +1, seguidos por Australia (+1) y Argentuna (-1) con 3 puntos. Los egipcios, aún con chances de avanzar, cierran con 1 punto (-1).

Con este panorama, España cuenta con la ventaja del empate para sellar la clasificación sin depender de otro resultado. Pero incluso hasta podría pasar ‘La Roja’ si pierde y Egipto gana por un gol. En cambio, la ‘albiceleste’ a cargo de Fernando Batista requiere de triunfar para seguir con vida, pues si empatan, cualquier marcador en el otro partido lo dejará en el tercer puesto por la mala diferencia de gol.

A pesar de que ambos ganaron en sus últimos partidos, tanto Argentina y España no se han mostrado solventes en su rendimiento. Adolfo Gaich apunta a comandar el ataque albiceleste junto a Ezequiel Barco, mientras que por el lado europeo Mikel Oyarzábal, autor del gol frente a Australia, repetirá en el cuadro titular.

Argentina vs. España: alineaciones probables

Argentina: Jeremías Ledesma; Hernán de la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Martín Payero, Fausto Vera, Alexis Mac Allister; Pedro de la Vega, Adolfo Gaich, Ezequiel Barco.

España: Unai Simón; Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Marc Cucurella; Carlos Soler, Martín Zubimendi, Pedri González; Dani Olmo, Mikel Oyarzábal, Javi Puado.





