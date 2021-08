Juan Giha, último medallista olímpico peruano. | Fuente: Juan Giha

Palabra autorizada. Desea quedarse en Perú, pero de momento el destino lo llevará en los próximos días a Ecuador para entrenar al tirador ecuatoriano Alberto Isa. Sin embargo, Juan Giha, último medallista olímpico peruano en tiro, no le cierra las puertas al equipo nacional ya que está convencido que los tiradores peruanos tienen potencial para triunfar en los Juegos Olímpicos con un trabajo sostenido y con un exigente entrenamiento acorde a las exigencias del caso.

En entrevista con RPP Noticias, Giha no se cansó de repetir que en el Perú se debe apostar más en el talento y capacidad de los entrenadores peruanos. Recordó que no lo pensó dos veces y dejó un buen contrato en la Federación de la India para guiar a nuestros tiradores con miras a los Juegos Panamericanos del 2019, pero en 2017 lo cesaron de su cargo en forma "inexplicable".

Pese a ello, ya dio vuelta a la página y espera que el presidente de la federación, Francisco Boza, lo llame para concretar su deseada vuelta con el fin de iniciar un trabajo planificado y de largo plazo con Nicolás Pacheco (modalidad skeet) y Alessandro De Souza (fosa olímpica) rumbo a Francia 2024.

¿Cómo recuerda el momento que ganó la medalla de plata en Barcelona 92?

Hay muchos recuerdos bonitos pero también tristes. Competía en tres días no como hoy que son dos, felizmente pude terminar en una posición óptima y eso nos dio una medalla para el Perú cosa que fue un honor y orgullo para lograr eso para mi país.

¿Qué sensación experimenta al ser el último medallista olímpico peruano?

Para conseguir una medalla no solo se necesita tener condiciones. Ganar una medalla olímpica no es fácil, se tiene que estar concentrado y muy bien preparado.

¿Percibe que los deportistas peruanos ahora cuentan con un mayor apoyo logístico y económico?

He participado en seis Juegos Olímpicos como atleta y el séptimo como entrenador y en todos estos Juegos desgraciadamente nunca tuve aviso de seis meses previos para saber entrenar, en Seúl me avisaron 15 días que había un cupo. Hoy en día los atletas se enteran un año antes que van a participar. El IPD le da recursos económicos y también reciben ayuda del Comité Olímpico, no tuve esa oportunidad.

Nicolás Pacheco finalizó octavo en tiro skeet de Tokio 2020 | Fuente: IPD

¿Usted costeaba económicamente sus participaciones en los Juegos Olímpicos?

En mi caso después de ganar la medalla en Barcelona se acercó el presidente de Comité Olímpico peruano y me dio un tiempo para poder reembolsarme... Varias veces he participado pagando mi pasaje y mi estadía, aparte cuando he ganado nunca tuve un tipo de premio de la federación ni del IPD, todo ha sido costeado por mi persona. Es la realidad, hoy en día los atletas viven en otro mundo, tienen recursos mensuales, les dan armas, equipo y municiones. Esa era mi realidad, debía asumirla y salir adelante con esas situaciones.

¿Cuál es su balance de la participación peruana en Tokio 2020?

Los atletas nos han representado decorosamente, han dejado el nombre del Perú muy en alto, me parece que el esfuerzo y trabajo ha sido excelente y Perú ha cumplido cabalmente con las expectativas. Hay un impulso importante del IPD para los atletas cosa que no teníamos antes de ninguna manera. Hoy en día muchos atletas tienen premios muy merecidos por sus resultados en los Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos.

¿Su opinión sobre la actuación de los tiradores Nicolás Pacheco, Alessandro De Souza y Marko Carrillo?

Los tres son muy buenos atletas. Alessandro venía de ganar una competencia en España, entonces venía entrenando. Son jóvenes y tienen para más Juegos Olímpicos. Ninguno de los tres va a desertar, van a estar compitiendo. El problema es el recambio de atletas, hay que hacer un trabajo para invitar a nuevos atletas para que vengan a competir.

Alessandro De Souza en Tokio 2020. | Fuente: AFP

¿Siente que el tiro no recibe el apoyo adecuado a pesar que es el deporte que logró tres de las cuatro medallas olímpicas para el Perú?

Es una buena pregunta que se les debe hacer a los directivos, es que no identifican el potencial que tiene este deporte.

¿Cómo masificar el deporte del tiro en el país?

Se puede masificar en pistola y carabina de aire porque son disciplinas que no son muy caras y las personas pueden participar y ahí se crea el semillero y se sacan los nuevos valores. En escopeta se pueden tener las gestiones como se está haciendo con un club nacional. Estamos invitando a los hijos de los socios para poder venir a entrenar y lograr nuevos valores.

¿Cuán importante sería la creación de un Ministerio del Deporte?

Soy renuente de crear nuevas instituciones, con tal que el IPD pueda trabajar bien como debe ser porque no queremos crear elefantes blancos sino que sea instructivo la labor en del deporte. Hay un problema la juventud, que debemos orientarle bien. Que los chicos puedan participar en deportes, es importante para la salud mental y para el desarrollo como ser humano. Tener una buena alimentación con medicina y buenos colegios vamos a tener una juventud sana para que el Perú pueda desarrollar a los jóvenes, sino tenemos eso el país no va a desarrollar en largos años.

¿Su objetivo es regresar como entrenador del equipo nacional?

Voy a empezar a trabajar como entrenador del ecuatoriano Alberto Issa desde fines de mes, pero estoy dispuesto a trabajar en la selección peruana, queda que me convoquen y comprendan el objetivo que buscamos y la labor que hay que hacer. Hay que dejar un poco los detalles y concentrarnos en el trabajo y en el resultado.

Juan Giha. | Fuente: Juan Giha

¿Se valora al técnico nacional por encima del extranjero?

Que confíen en los técnicos que hay en el país, porque yo he visto como un técnico italiano o español han destrozados a los deportistas y los han desordenado completamente en su técnica, estilo y en su forma. Con ellos he viajado a copas del mundo y he logrado que tengan buenos resultados, pero deben adecuarse y seguir las indicaciones del entrenador. Hay la creencia que un extranjero te puede dar más que un nacional. Si (Marcos) Calderón estaría vivo, ¿quién crees que estaría dirigiendo a la selección?

¿Qué plan es su plan para que el tiro vuelva al podio en los Juegos Olímpicos?

Si tú quieres llegar a unos Juegos Olímpicos debes entrenar al nivel de un Juego Olímpico, no hay medias tintas. Sería una maravilla volver al equipo nacional para Francia 2024. He trabajado en la India. En Chile (2008-2013) saqué a Raúl Franco en segundo lugar en el mundial junior de Alemania en 2010, en ese campeonato Nicolás Pacheco quedó octavo con un entrenador cubano. Le hice ganar sudamericanos, panamericanos al equipo nacional de Chile y no me agradaba. Acá siempre tienen la idea que los extranjeros son mejores que los entrenadores nacionales y a mí me gustaría trabajar con el equipo nacional, cada vez que trabajo con cualquier equipo me entrego al cien por ciento y busco los resultados. Yo no solo juego para participar sino para ganar y hay que ser ese trabajo a ese nivel, tenemos muy buenos elementos y hay que ayudarlos para que se desarrollen y logren su potencial, básicamente esa es la labor del entrenador. Tienen tiempo y capacidad para poder hacerlo, pero deben ser un poco más humildes y buscar la percepción y mejoramiento personal. Bajo esa línea es donde se llega a la excelencia.

Nicolás Pacheco en Tokio 2020. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Juan Carlos Ortecho





