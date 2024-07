"Tengo que volver a clases": brasileña de 16 años tuvo que pausar su celebración tras ganar medalla en París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La edad no es un impedimento para conquistar la gloria. Es el caso de algunos jóvenes deportistas que participan en los Juegos Olímpicos París 2024 y, sin duda, el nombre de Rayssa Leal se cimenta como uno de ellos. Con 16 años, la brasileña ganó la medalla de bronce en skateboarding en la cita olímpica y se convirtió en la deportista más joven en obtener dos medallas en dos diferentes ediciones.

► Peruanos en Juegos Olímpicos 2024 EN VIVO: agenda de competencia y resultados de hoy del Team Perú en París

La llamada 'Fadinha' (pequeña hada) terminó en el podio por detrás de las japonesas Coco Yoshizawa y Liz Akama, quienes conquistaron la presea de oro y de plata en la modalidad de calle. La brasileña registró 253,37 puntos que le permitieron ser acreedora de la medalla de bronce.

Pese al júbilo por su celebración, la joven deportista es consciente de que no puede descuidarse de sus actividades escolares. "Lo hice lo mejor posible, hice lo que pude, y estoy muy feliz (...) Claro que lo voy a celebrar, pero ya en agosto tengo que volver a las clases, ¿por qué me has hecho esa pregunta?", esgrimó a la prensa.



"En un año entendí el precio de una medalla olímpica. Me estuve exigiendo más de la cuenta al darme cuenta de lo que son unos Juegos, pero al final todo fue bien", acotó la deportista.

El récord que Rayssa Leal rompió en Juegos Olímpicos París 2024

Hay que recordar que con 13 años, Rayssa había conquistado su primera medalla en Tokio 2021. Con esta presea obtenida en París 2024, la brasileña -de ahora 16 años- se posicionó en la más joven en ganar dos medallas en distintas ediciones, en una marca que tenía la saltadora de trampolín norteamericana Dorothy Poynton-Hill en Amsterdam-1928 y Los Ángeles-1932