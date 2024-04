Gladys Tejeda sobre sus chances de medalla en París 2024: "Nada es imposible"

A sus 38 años, Gladys Tejeda se encuentra en el momento de mayor madurez de su carrera. En entrevista con RPP, señaló que llegará en un buen momento a los Juegos Olímpicos París 2024, certamen en la que competirá en la maratón femenina.

"Ir con un objetivo más ambicioso y que todo siga encaminado muy bien. Este año estoy empezando muy bien, de menos a más, y mi objetivo principal es llegar de la mejor forma a los Juegos Olímpicos, con más experiencia. Eso es lo que se necesita hoy en día para poder desenvolverse", declaró al programa Ampliación de Noticias.

A continuación, Tejeda indicó que tomó la decisión de no competir este año en una maratón previo al inicio de los Juegos Olímpicos.

"Será una competencia bastante competitiva porque estarán los mejores del mundo. Y las marcas que han solicitado World Athletics no son tan fáciles de conseguirlo. Gracias a Dios yo pude hacer la marca en el 2022 y por eso me ha dado bastante tiempo para estar despreocupada. Por ejemplo este año no he tenido en mis planes de participar en una maratón hasta los Juegos Olímpicos", agregó.

Recordemos que la nacida en Jauja dirá presente por cuarta vez a los Juegos Olímpicos. Ya estuvo en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Gladys Tejeda destaca su participación para los Juegos Olímpicos París 2024. | Fuente: RPP

Gladys Tejeda viajará a África

Tejeda, quien fue la primera peruana en clasificar a París 2024, indicó que en los próximos días viajará a África para enfocarse en su participación en la cita olímpica, que se desarrollará del 26 de julio al 11 de agosto.

"Tengo objetivos de salir fuera del país. Estamos planificando conjutamente con mi técnico de poder retornar a África para prepararme exclusivamente para estos Juegos Olímpicos. Creo que en pocos días estará alistando maletas, para esta celebración que faltan pocos meses", apuntó la medalla de bronce de los Panamericanos 2023.

"Veo que será unos Juegos Olímpicos diferentes. Unos Juegos Olímpicos que nos van a marcar varios historias. Lo va a disfrutar especialmente todo el planeta, especialmente todo el Perú y sus deportistas. Sé que llevaremos de la mejor forma allá la bandera de nuestro país y daremos todo lo que se puede", puntualizó.

Gladys Tejeda cree firmemente que dejará en alto el nombre del Perú. "Me he estado preparando muchísimo desde que pasaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos tres años han sido ajustados porque por la pandemia se han perdido y se han retrasado muchas competencias, pero nada es imposible nosotros estamos dispuestos como deportistas. Estoy bastante dispuesta a luchar y ser bastante contundente en mis objetivos", concluyó.