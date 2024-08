Edison Flores tras la derrota contra Melgar: "Todos celebran la caída de Universitario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edison Flores indicó que Universitario de Deportes no mereció perder ante Melgar por la cuarta jornada del Torneo Clausura. Señaló que junto a sus compañeros buscará la recuperación en la próxima fecha.

"Hicimos un gran partido, ellos aprovecharon su ocasión y ganaron los tres puntos. Esto es fútbol y ayer nos tocó perder pero seguimos con la idea de recuperarnos", afirmó Flores a los medios de comunicación.

Respecto a la pelea entre los jugadores tras el final del partido, el delantero de Universitario aseguró que solo habla de fútbol.

"No entro en polémicas, esto es fútbol siempre se habla de los árbitros, nosotros no vamos a llorar, vamos a seguir pensando en lo que viene. Lo externo no tenemos que preocuparnos nosotros", agregó.

Flores no quiero extender sus declaraciones sobre el arbitraje de Jesús Cartagena, que anuló un gol de Alex Valera.



Rivales de Universitario y arbitraje

"De los árbitros la CONAR y los dirigentes verán, no puedo hablar ya que es desgastante y no cambiará el resultado. Seguramente saldrán las sanciones", señaló Flores en relación a las sanciones que recibirán los jugadores implicados en la pelea.

Finalmente, Flores cree que "todos celebran la caída de la 'U'", aunque resaltó que "obviamente estamos peleando hasta el final, recién vamos en la cuarta fecha y vamos a pelear con todo".

Universitario se mantiene con siete puntos en la quinta posición del Clausura.

