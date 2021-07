Universitario | Fuente: @LigaFutProf

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Carlos A. Mannucci por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de MLS, Liga MX, Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 31 de julio de 2021: horario y guía de canales

JJ. OO. Masculinos

03:00 am. España vs. Costa de Marfil - Marca Claro (YouTube) -

Claro Sports

04:00 am. Japón vs. Nueva Zelanda - Marca Claro (YouTube) -

Claro Sports

05:00 am. Brasil vs Egipto - Marca Claro (YouTube) -

Claro Sports

06:00 am. Corea del Sur vs México - Marca Claro (YouTube) -

Claro Sports

Amistoso

09:00 am RB Leipzig vs Ajax - ESPN Play - ESPN

09:30 am FC Bayern vs Napoli - DIRECTV Sports (610-619)

11:00 am. VfL Wolfsburg vs At. Madrid - ESPN Play - ESPN

11:00 am Stuttgart vs FC Barcelona - Barça TV+ - DIRECTV Sports (610-619)

1:30 pm. Nice vs AC Milan - ESPN Play - ESPN - ESPN 3

2:00 pm O. Marseille vs Villarreal - ESPN Play - ESPN 2



Campeonato Uruguayo

1:00 pm. Boston River vs Sud América - GolTV Play

3:15 pm Montevideo Wanderers vs Progreso Progreso - GolTV Play

Liga 1 Betsson

11:00 am. U. César Vallejo vs. Alianza Atlético - GOLPERU

1:15 pm. Universitario vs Carlos A. Mannucci - GOLPERU

3:30 pm. Sport Huancayo vs UTC Cajamarca - GOLPERU

Primera División Argentina

11:30 am. CA Colón vs Godoy Cruz - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS) -

TyC Sports Internacional

1:45 pm. Lanús vs Unión Santa Fe - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

4:00 pm. Racing Avellaneda vs Sarmiento - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS) - TyC Sports Internacional

6:15 pm. Platense vs Independiente - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS) - TyC Sports Internacional



Serie A Brasil

3:00 pm. Fluminense vs Juventude - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

5:00 pm. São Paulo vs Palmeiras - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

6:00 pm. Internacional vs Cuiabá - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

7:00 pm. RB Bragantino vs Grêmio - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)



Liga Pro Ecuador



2:00 pm. Mushuc Runa vs 9 de Octubre - GolTV Play

4:30 pm. Guayaquil City vs Deportivo Cuenca - GolTV Play

7:00 pm Técnico Universitario vs Barcelona SC - GolTV Play -

GolTV



MLS

4:00 pm. Seattle Sounders vs San Jose Earthquakes - ESPN Play -

ESPN 3

5:00 pm. New York RB vs. New England - ESPN Play

6:30 pm. FC Cincinnati vs DC United - ESPN Play

7:00 pm Inter Miami CF vs Montreal Impact - ESPN Play - ESPN 3

7:30 pm. Houston Dynamo vs Real Salt Lake - ESPN Play

7:30 pm Sporting KC vs FC Dallas - ESPN Play

8:00 pm. Austin FC vs Colorado Rapids - ESPN Play

9:00 pm. Vancouver Whitecaps vs Minnesota Utd. - ESPN Play

Liga Colombiana

6:05 pm. Deportivo Cali vs Bucaramanga - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS) - RCN Nuestra Tele

8:10 pm. Medellín vs Junior - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS) -

RCN Nuestra Tele

Liga Futve

3:00 pm. Zulia vs Deportivo Táchira - GolTV Play

5:00 pm. UCV vs Monagas SC - GolTV Play

Liga MX

5:00 pm Club León vs Tijuana - Marca Claro (YouTube) - Claro Sports