Alessia y Valeria Palacios, las gemelas que van por la sorpresa en el remo de París 2024 | ENTREVISTA

Perú no ha podido contar con representantes de deportes colectivos en los últimos Juegos Olímpicos, algo que se repite en París 2024, sin embargo, se podría considerar como tal a una dupla que comparte esfuerzos y mide al detalle su trabajo de coordinación para llegar a la meta. Ello hacen Alessia y Valeria Palacios, las gemelas que forman equipo en la disciplina del remo y debutarán a nivel olímpico en la capital francesa.

Valeria y Alessia es otro conjunto de los representantes del ‘Team Perú’ que debutarán en estos Juegos Olímpicos, al que se clasificaron tras obtener su cupo en la regata continental que se disputó este año en Río. En su camino hacia París 2024 se colgaron de medallas en diversas competiciones del ciclo, incluyendo un subcampeonato en el Mundial Sub 23 en la modalidad doble sin peso ligero.

En los JJOO participarán en su especialidad, el doble peso ligero, siendo la dupla más joven de toda la competición (23 años) y con el anhelo de alcanzar un primer diploma olímpico.

¿Cómo se encuentran a muy poco de sus primeros Juegos Olímpicos?

A: Nos sentimos preparadas para dar lo mejor.

V: Hemos estado entrenando hace tres meses en Italia, también hemos tenido sparrings y competencias que nos han ayudado un montón a ver cómo a qué nivel estamos o en qué podemos mejorar. Entonces nos sentimos preparadas, sentimos que hemos mejorado bastante.

¿Cómo llevan su trabajo de equipo, el tema de la coordinación para su disciplina?

A: En realidad para nosotros es mejor el hecho de ser hermanas, porque si en el bote nos queremos corregir algo, si una le dice algo a la otra, no lo tomamos a mal. Siento que hay como que una conexión, aparte el hecho de tener casi el mismo casi cuerpo hace que nos sincronicemos más en el bote.

V: También teníamos los mismos horarios de universidad, eso nos facilita mucho para coincidir en los entrenamientos, a diferencia que si fuera con una amiga.

Las gemelas Palacios durante el Preolímpico de Río de JaneiroFuente: Instagram

¿Cuándo deciden apostar fuerte por formar dupla en remo?

A: Empezamos a remas desde pequeñas, a los 12 años. Nuestra primera competencia fue en dobles y la ganamos. Ahí nos dimos cuenta que juntas éramos fuertes, nos compenetrábamos bien. Después del Preolímpico hubo un Sudamericano y ahí Valera corrió en singles y ganó la medalla de plata también. De vez en cuando ella sí compite singles, pero como esta era una categoría para clasificar a los Juegos Olímpicos, el peso ligero, nos enfocamos bastante ahí. En los Juegos solo se puede clasificar un bote por persona, por eso es mejor enfocarte solamente en uno.

¿Quién va adelante entre las dos?

A: Valeria.

¿Y eso es definido o hay algún momento que puede cambiar?

A: No, es definido, por ahora sí es definido.

¿Por qué ese es el orden?

A: A veces hacemos pruebas en singles y Valeria lleva mejor el ritmo, hay una cierta palada que tienes que llevar y ella lo hace mejor, lo mantiene más tiempo, entonces yo voy atrás y la sigo.

V: Podemos decir que la de atrás ve el rumbo y la de adelante se encarga del ritmo, de mantener las paladas por minuto y hacer el remate en el final. La de atrás sigue y hace fuerza.

Han realizado un importante ciclo olímpico, ¿cuál es su evaluación?

A: Nosotros empezamos con los Juegos Bolivarianos de Valledupar, fuimos en el doble par ligero y ganamos la medalla de oro en. Luego fueron los Juegos Odesur, al que acudimos en cuádruple. Ganamos medalla de bronce, pero era categoría pesada. Después tocaron los Panamericanos de Santiago y quedamos quintas en esta modalidad de dobles. En medio de eso estuvimos bastante tiempo en Europa, todo eso al final sumó para poder clasificar.

V: En Europa estuvimos entrenando y compitiendo en el doble ligero, la modalidad para los Panamericano y el Preolímpico pensando a largo plazo.

A: Nuestro mayor objetivo era ganar medallas en los Panamericanos, pero no pudimos, más que nada por el bote.

V: Nuestro club (Regatas Lima) compró el bote, que es el actual, de mejor tecnología, y nosotros estábamos usando un bote que era de la federación, que ya era antiguo, más te estancaba.

A: El bote influye bastante y justo llegó para el Preolímpico, en los Panamericanos no pudimos demostrar lo que habíamos entrenado por ese tema.

En 2022 también fue el Mundial Sub-23 y ganamos la medalla de plata en el dos sin peso ligero, que es un remo cada uno. Es otro bote.

Concluyendo eso, ¿a qué apuntan en los Juegos Olímpicos París 2024?

A: Acá (Europa) el nivel es bien alto, hemos estado compitiendo en Copas del Mundo también, ya nos hemos medido. Nuestro sueño sería ganar un diploma olímpico, que son las ocho primeras, dar lo mejor.

V: Nuestro objetivo es llegar a la final B, que creo que si remamos bien y aplicamos todo lo que hemos estado entrenando, creo que llegamos a la final B, que es para las 12 primeras.

Valeria y Alessia Palacios fueron subcampeonas del Mundial Sub 23 en 2022Fuente: Instagram: Alessia Palacios

¿Qué tiempo tienen como récord?

A: Cronometrado y de manera oficial es 7:04. Hace poco en una cancha hicimos 7:02. Queremos bajar los 7 minutos, meter 6:50 aproximadamente. No lo hemos hecho aún, pero estamos preparadas. Influye un montón el tema del viento.

V: En Tokio había bastante tiempo a favor y creo que todos los botes batieron sus récords.

¿Ya saben qué tipo de condiciones encontrarán el día de competencia?

A: Depende del día, porque en París a veces se pone muy ventoso, y no sé si a veces puede ser que esté en contra o a favor. Llegas al día de tu regata y ahí te das cuenta si está a favor o en contra. Igual el viento es para todos el mismo.

Ustedes son la dupla más joven de su modalidad en París 2024.

V: Nosotras estamos felices porque sentimos que tenemos bastante techo. Lo único malo es que para nuestra categoría es la última en los Juegos Olímpicos, en los próximos ya no habrá el doble peso ligero, sino categoría abierta. Queremos clasificar a todo lo que se pueda y seguro también cambiar nuestro físico.

¿Ya están proyectando ese cambió físico?

A: Sí, estamos proyectando el Lima 2027. En esos Juegos Panamericanos me parece que no se quita la categoría doble peso ligero. Si estuviéramos ahora en Lima, considero que sí podríamos ganar la medalla de oro y eso es nuestro sueño, poder ganar una medalla de oro en nuestro propio país.

V: Después de los Juegos Olímpicos nos vamos al Mundial y remamos el dos sin ligero (un remo cada una), otro bote. Es categoría abierta y ese es nuestra meta después de París 2024.

Supe que tuvieron diferencias con la Federación de Remo. ¿Cómo está su relación?

V: No es que tengamos una relación bonita con nuestra federación, pero simplemente nos comunicamos si lo necesitamos. Antes del Preolímpico hubo bastantes problemas porque hicimos unas pruebas y yo gané, entonces solo me querían llevar a mí. Era un tema de dirigentes, supongo, para que vaya uno y no el otro. Nuestro sueño siempre ha sido ir las dos y querían desarmar nuestro bote. También querían facilitarle la clasificación a un hombre. Nosotras éramos los botes más fuertes, entonces si íbamos dos botes de mujeres al Preolímpico, este chico ya era un poco más difícil que clasifique. Se podía clasificar dos botes femeninos o dos masculino, no uno y otro.

A: Nuestro sueño era ir juntas, no que una vaya sola si sabíamos que lo podíamos hacer.

V: Cuando hicieron las pruebas, a toda la selección incluyendo los hombres, dijeron que no se podía el recorrido de dos mil metros y solo remaron 1700. El día que hicimos la cancha solo nosotras, sacaron 2035 metros, justo el día que estuvimos nosotras.

A: Proporcionando el tiempo que les piden a los hombres, nos parecía injusto para las mujeres. Ahí fue que batimos un récord de tiempo.

¿Se debió a un tema de los clubes a los que pertenecen los deportistas?

A: Puede ser debido a eso u otros temas de antes.

V: Yo creo que es por los clubes. Uno presiona a la Federación para que solo vaya un bote de un club.

A: Lo que sí estamos seguras es que nos querían bajar, nos querían desarmar.

¿Contaron con apoyo del IPD?

A: Estamos en el programa de París 2024 y recibimos el apoyo para hacer la gira en Europa. Sí nos apoyan.

¿Qué significa llegar a los Juegos Olímpicos?

V: Esto nos abre las puertas para un montón de cosas. Clasificar a los Juegos Olímpicos nos demuestra que todo el trabajo que hemos venido haciendo desde pequeñas, la constancia, nos demuestra que puedes lograr todo lo que quieres si estás enfocada y entrenando bien.