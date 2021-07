Alessandro de Souza participó en el Campo de Tiro de Asaka en Tokio 2020. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Miguel Gutiérrez

Alessandro de Souza dio batalla hasta donde pudo en la prueba de fosa olímpica, pero no pudo llegar a la final de dicha disciplina en Tokio 2020. Pese a ello, el atleta nacional dejó todo en la búsqueda de una presea olímpica.

Luego de su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Alessandro de Souza dio sus impresiones por lo que hizo en la cita olímpica. Se va conforme por lo hecho en tierras asiáticas.

"Esta experiencia en general como evento es increíble. Poder vivir esto es un sueño para mí", fue lo que sostuvo De Souza en declaraciones que recoge Andina. Tiene clara la meta de ser parte, en el futuro, de París 2024.

De Souza y su paso por los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Asimismo, dio cuenta que el quedarse sin final no lo desalienta y que seguirá con la práctica para regalarle una presea a todo el país en el mediano plazo.

"Lamentablemente las cosas no salieron como esperábamos y no es el mejor momento. Esto no nos va a derrumbar, vamos por más porque se lo debemos al Perú que es una gran hinchada", sostuvo.

En el día 2 de clasificación, el tirador peruano participó en las últimas series de la disciplina. En la cuarta ronda rompió 23 platos, fallando en el segundo y décimo disparo. Para la serie definitiva, alcanzó 24 objetivos.

De esta manera, Alessandro de Souza no pudo mejorar su ubicación en la clasificación general (número 23) y concluyó su participación en el puesto 27.

A la final solo accedieron los seis mejores. El deportista peruano quedó a cuatro platos de lograr meterse al Shoot Off (repechaje) de foso olímpico.

