El tenista argentino Diego Schwartzman no dudó en criticar a la organización de los Juegos Olímpico Tokio 2020 después de quedar eliminado de la competencia al perder contra el ruso Karen Khachanov.



Schwartzman señaló en entrevista con TyC Sports que no se puede jugar con 40 grados de temperatura. "Era The Walking Dead el partido, ver quién aguantaba más. Es una mezcla de calentura porque podría haber jugado mejor y haber aprovechado las chances, pero no se puede jugar con 40 grados todos los días”, comentó.

"Dicen una cosa y después la quieren cambiar poniendo ese tiempo. Al final el que tiene que arrancar sacando en el tercer set está diez minutos mirando al techo sin saber qué hacer, e ir a sacar después no es nada fácil”, agregó.

Schwartzman señaló que la humedad es otro factor que le impidió jugar en el mejor de su plenitudes. "Yo puedo acabar el partido pero si me muero, ¿quién se hará responsable? Nunca he competido en unas condiciones tan extremas. El calor es muy duro, pero lo que me mata más es la humedad. Te deja muy agotada”, indicó luego de mal momento que tuvo que sufrir", culminó.

Schwartzman eliminó al peruano Juan Pablo Varillas

Tuvo su mejor versión en Tokio 2020, pero le tocó un durísimo rival. Juan Pablo Varillas fue eliminado en el tenis de la cita olímpica luego de caer en su debut frente al argentino Diego Schwartzman.

En el Ariake Tennis Park, Diego Schwartzman derrotó en dos sets (7-5 y 6-4) al peruano Juan Pablo Varillas. De esta manera, nuestro compatriota deja la competencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero lo hace con la frente en alto luego de hacer sufrir el 'Peque'.





