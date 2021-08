Marcell Jacobs ganó el oro en los 100 metros de Tokio 2020 | Fuente: AFP | Fotógrafo: GIUSEPPE CACACE

Los 100 metros planos es la gran prueba del atletismo que generaba la atención del mundo por saber quién sucedería al histórico Usain Bolt como el hombre más rápido en los Juegos Olímpicos.

Tokio 2020 tenía sus favoritos en la previa, como Trayvon Bromell, o algunos de recorrido (Yohan Blake) que eran señalados a tomar el lugar del ‘Rayo’. No obstante, la final dejó perplejos a todos.

Jamaica no tuvo ningún representante en la final masculina y cuando se miraba hacia Ronnie Barker o Andre de Grasse, fue el italiano Lamont Marcell Jacobs en el carril 3 que con un potente sprint cruzó la meta de los 100 metros en 9.80s, estableciendo un récord europeo y dejando atónitos a muchos con el nuevo poseedor de la medalla de oro en la gran prueba de la velocidad.

Marcell Jacobs, el más rápido de Tokio 2020

Este martes, Marcell Jacobs volvió al Estadio Olímpico en Tokio para recibir el metal dorado de los Juegos Olímpicos, donde le acompañaron en el podio el estadounidense Fred Kerley (plata con 9.84) y el canadiense Andre de Grasse (bronce con 9.89).

"No lo sé, es un sueño, un sueño, es fantástico. Quizás mañana pueda imaginarme lo que están diciendo, pero hoy es increíble”, dijo el hombre más rápido de Tokio 2020 después de haber hecho historia, algo no solo a nivel de Italia, ya que la prueba no la ganaba un europeo desde Barcelona 1992.

Marcell Jacobs tendrá una oportunidad más de llegar al podio de los Juegos Olímpicos cuando este miércoles comience la participación de Italia en el relevo 4x100m, en el que ya no llegan como sorpresa.

