Diego Elías logra su primer título de la temporada de squash. | Fuente: PSA World Tour

Nuevamente es el mejor. Diego Elías es campeón y en esta oportunidad se coronó en el Torneo de Campeones de Squash 2023, que se celebró en la ciudad de New York.

Diego Elías ganó el J.P. Morgan Tournament of Champions 2023 en Estados Unidos al imponerse al egipcio Marwan Elshorgaby en sets consecutivos. El squashista peruano se llevó la victoria con parciales de 11-2, 11-6 y 11-4. En ningún momento, su resultado a favor pasó peligro debido a que mostró un más que destacado nivel.

De esta manera, Elías logro su primer campeonato de la temporada en el Professional Squash Association (PSA World Tour). Previo a su éxito en la cancha de Grand Central Terminal, el nacional se colocó en el puesto 5 del ránking mundial, pero su ubicación variará al alcanzar un nuevo título.

Diego Elías y una nueva copa en su palmarés

El punto con el que Diego Elías se llevó el Torneo de Campeones de Squash. | Fuente: PSA World Tour

Además, antes de medirse ante su par de Egipto, el deporitsta peruano dio cuenta de lo bien que se siente en este inicio de 2023.

"Amo jugar aquí. Siempre se siente una gran atmósfera. Siempre juego con mi mejor squash aquí y me siento muy contento por los resultados", sostuvo a PSA.

En tanto, Diego Elías habría agregado que "no sé si la gente me conoce, pero es mi tercera final de un Platinum consecutiva y estoy más que feliz. He entrenado muy fuerte. No soy el jugador que era hace años. Es genial jugar las últimas etapas de este torneo".

Por su parte, la página web del PSA World Tour destacó lo mostrado por al también ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, Necker Mauritius Open, Motor City Open y Abierto de Manchester.

"La confianza del 'Puma peruano' salió a flote, haciendo que su juego parezca la cosa más fácil del mundo. Usó el engaño para que el egipcio no se calmara cuando este buscaba evadir sus impulsos", indicaron.

Hay que tener en cuenta que Elías, en etapas previas del Torneo de Campeones de Squash, dejó en el camino a complicados rivales como Paul Coll, Tarek Momem y Moham ElSherbini.

