Diego Elías | Fuente: PSA World Tour

Continúa en carrera. Este martes el deportista nacional Diego Elías se clasificó a semifinales del Torneo de Campeones de Squash disputado en New York tras vencer al egipcio Tarek Momen y cada vez está más cerca de sumar un nuevo título.

El squashista nacional pudo vencer al egipcio Momen tras vencerlo en tres sets corridos para poder lograr la victoria. Con esto, el peruano se llevó el partido al ganar por 11-6, 11-7 y 11-6 a su contrincante en 49 minutos de juego.

Como se recuerda, a Diego Elías no le era fácil vencer a Momen en competencias internacionales anteriores, ya que con este encuentro suma su segunda victoria en el historial de trece partidos frente al mismo rival.

Con este resultado, el peruano Elías se enfrentará a Paul Coll de Nueva Zelanda (cuatro del mundo) en las semifinales, la misma instancia a la que llegó en el torneo pasado.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Diego Elías, nuevo campeón del US Open de Squash

Este es el título número 12 de nuestro compatriota en el circuito del Professional Squash Association (PSA) World Tour, en tanto que es su tercera celebración en lo que va del año.

"Aún no sé lo que le pasó a ciencia cierta a Farag. Normalmente me encuentro feliz cuando gano, pero ahora no sé cómo sentirme. No puedo creer lo que ha pasado", apuntó tras el cotejo.

Asimismo, Diego Elías añadió que "trabajé mucho en el verano y me preparé bien, aunque no me fue muy bien en los primeros torneos. La verdad que perdí la cabeza en algunos partidos. Sin embargo, ando muy en forma".