Diego Elías logró el subcampeonato del Abierto de Egipto 2025

Diego Elías ocupa el puesto número 2 del ranking PSA (squash)
Diego Elías ocupa el puesto número 2 del ranking PSA (squash) | Fuente: PSA
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En una reñida final, el peruano Diego Elías cayó ante egipcio Mostafa Asal, actual número 1 del ranking mundial de squash.

No pudo el Puma. El squashista peruano Diego Elías cayó por 3-1 ante el egipcio Mostafa Asal, número 1 del mundo, este viernes en la final del Abierto de Egipto 2025.

Asal logró revalidar el título del torneo, de nivel Diamante en el PSA Squash Tour, en la contienda que se llevó a cabo frente a la Gran Pirámide de Giza.

Diego Elías, número 2 del mundo, buscaba el título con la esperanza de aprovechar su historial reciente ante el egipcio, al que le había ganado los últimos cuatro partidos entre los dos.

Diego Elías, subcampeón en Egipto

La final se definió en un 3-1 con los parciales de 11-9, 11-9, 10-12 y 11-7 en un total de 85 minutos de partido.

El primer set fue una lucha candente de 27 minutos de duración, donde Asal logró tomar ventaja. El egipcio volvió a tener un comienzo rápido antes de que Elías lo alcanzara en el segundo juego.

El tercer parcial fue el más reñido y que logró revertir el ‘Puma’ para forzar un set más, que logró cerrar Asal para alzarse con la corona.

El próximo gran evento del PSA Squash Tour en el que estará compitiendo Diego Elías será el QTerminals Qatar Classic, que tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre en Doha.

En la actual temporada, Diego Elías ha competido en 14 torneos, siendo el ganador del British Open, que se disputó en junio pasado, en Londres.

Diego Elías es campeón mundial de squash, bicampeón de los Juegos Panamericanos, poseedor de los Laureles Deportivos, entre otros éxitos en su carrera, que lo han llevado a la cima de su deporte. Asimismo, se perfila a ser el representante de Perú en la disciplina de squash para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

