Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

¡Sí se pudo! Perú clasificó al Mundial de Vóley Sub 17 tras avanzar a semifinales del Sudamericano

Selección Peruana de Vóley Sub 17
Selección Peruana de Vóley Sub 17 | Fuente: FPV - Federación Peruana de Voleibol
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Tras la clasificación de Chile a las semifinales del Sudamericano, la Selección Peruana logró su cupo directo al campeonato mundial del próximo año.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana de Vóley Sub 17 aseguró su clasificación al Mundial de la categoría tras avanzar a semifinales del Sudamericano que se disputa en Lima. El pase se confirma porque Chile, país sede del Mundial, también accedió a semifinales, liberando así un cupo extra.

Este viernes, Chile derrotó 3-0 a Bolivia por 26-24, 25-13, 27-25 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Con ello, acabó en el primer lugar del Grupo A acompañado por Perú.

El Grupo B tiene a tres equipos luchando por los dos cupos: Argentina, Brasil y la sorprendente Venezuela, que con su triunfo sobre las brasileñas también se ilusiona de llegar al mundial.

Hay que indicar, que al ser Chile el país organizador, los otros tres semifinalistas automáticamente clasifican al Mundial del próximo año.


Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Selección Peruana de Vóley Sudamericano de Vóley Sub 17 Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA