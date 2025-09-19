¡Sí se pudo! Perú clasificó al Mundial de Vóley Sub 17 tras avanzar a semifinales del Sudamericano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana de Vóley Sub 17 aseguró su clasificación al Mundial de la categoría tras avanzar a semifinales del Sudamericano que se disputa en Lima. El pase se confirma porque Chile, país sede del Mundial, también accedió a semifinales, liberando así un cupo extra.

Este viernes, Chile derrotó 3-0 a Bolivia por 26-24, 25-13, 27-25 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Con ello, acabó en el primer lugar del Grupo A acompañado por Perú.

El Grupo B tiene a tres equipos luchando por los dos cupos: Argentina, Brasil y la sorprendente Venezuela, que con su triunfo sobre las brasileñas también se ilusiona de llegar al mundial.

Hay que indicar, que al ser Chile el país organizador, los otros tres semifinalistas automáticamente clasifican al Mundial del próximo año.