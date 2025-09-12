Últimas Noticias
¡Van por la gloria! Alemania y Turquía definirán al campeón del EuroBasket 2025

Franz Wagner (Alemania) y Alperen Sengun (Turquía) van por el título del EuroBasket 2025.
Franz Wagner (Alemania) y Alperen Sengun (Turquía) van por el título del EuroBasket 2025. | Fuente: EFE
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Germanos y otomanos definirá al nuevo monarca del baloncesto europeo este domingo en Riga.

¡Van por la gloria! Alemania y Turquía clasificaron a la gran final del EuroBasket 2025, que se definirá este domingo a la 1:00 p.m. (hora peruana) en Riga, capital de Letonia.

Tras más de dos semanas de competencias, los germanos y otomanos son los últimos seleccionados en pie y buscarán consagrarse como los nuevos monarcas del baloncesto europeo.

¿Cómo llegaron Alemania y Turquía a la gran final del EuroBasket 2025?

Alemania se llevó con relativa facilidad el Grupo B del EuroBasket 2025, superando a seleccionados en teoría complicados, como Lituania y Finlandia. En octavos de final, los germanos aplastaron a Portugal; y, en la siguiente instancia, doblegaron a la Eslovenia de Luka Doncic.

En semifinales, Alemania -que llega como vigente campeona mundial- se impuso a la sorprendente Finlandia, por un claro 98-86, con lo que se ganó el derecho de disputar la gran final del torneo.

Por su lado, Turquía fue una de las sorpresas de la fase de grupos, imponiéndose a todos sus rivales, entre los que estaban ‘pesos pesados’, como Serbia o la local Letonia. En octavos, se impuso a Suecia; mientras que, en cuartos de final, no tuvo mayores inconvenientes para superar a Polonia.

En semifinales, se enfrentó a Grecia, en lo que suponía -a priori- un duelo reñido. Sin embargo, los otomanos dieron la sorpresa y aplastaron 94-68 a los helenos, con lo que alcanzaron la gran final del torneo.

Alemania y Turquía definirán al campeón del EuroBasket 2025 este domingo, 14 de septiembre, a la 1:00 p.m. (hora peruana). Cabe mencionar que ese mismo día, a las 9:00 a.m. (hora peruana), se jugará el duelo por el tercer lugar del torneo, entre Grecia y Finlandia.

Tags
EuroBasket 2025 EuroBasket NBA Baloncesto

