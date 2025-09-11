Alemania vs. Finlandia y Grecia vs. Turquía: cuatro selecciones luchan por el título del EuroBasket 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras dos semanas de competencias; el EuroBasket 2025, el torneo de selecciones de baloncesto más importante de Europa, llega a su recta final, con cuatro selecciones aspirando a ser los nuevos monarcas del Viejo Continente.

Alemania, Finlandia, Grecia y Turquía han llegado a las semifinales del torneo y este viernes, 12 de septiembre, definirán a los finalistas. Sin duda, dos duelos con pronóstico reservado.



Alemania vs. Finlandia

Se juega el viernes, 12 de septiembre, a las 9:00 a.m. (hora peruana)

Alemania y Finlandia ya se enfrentaron en la Fase de Grupos del EuroBasket 2025, con una clara victoria de los germanos por 30 puntos. Sin embargo, este antecedente tiene poca relevancia, ya que ambos equipos -ya clasificados- jugaban sin presión, solo para cumplir el calendario. Si bien Alemania, vigente campeona mundial, parte con cierto favoritismo; no se puede soslayar lo hecho por Finlandia a lo largo del torneo, siendo su principal carta de presentación la victoria en octavos sobre la todopoderosa Serbia, de Nikola Jokic y compañía. Los teutones son más equipo que los nórdicos, pero un Lauri Markkanen en estado de gracia puede inclinar la balanza en cualquier momento.

Grecia vs. Turquía

Se juega el viernes, 12 de septiembre, a la 1:00 p.m. (hora peruana)

Hablar de una presencia sorpresa en semifinales sería desmerecer lo hecho por ambos equipos. Tanto Grecia como Turquía se ganaron a pulso su derecho de estar en semifinales del EuroBasket 2025, con notables actuaciones, sometiendo a cuanto quinteto se les puso en frente. Eso sí, no podemos negar que tanto helenos como otomanos cayeron en la parte más accesible del cuadro, sorteando algún enfrentamiento con algún ‘peso pesado’. Sin embargo, el básquet exhibido por ambas selecciones ha sido de altísima calidad, con especial mención a sus figuras de la NBA Giannis Antetokounmpo, por Grecia; y Alperen Sengun, por Turquía.