Con duelos con pronóstico reservado y sin España: así se juegan los octavos de final del EuroBasket 2025

Grandes figuras de la NBA están destacando en el EuroBasket 2025.
Grandes figuras de la NBA están destacando en el EuroBasket 2025. | Fuente: EFE
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El torneo de selecciones más importante de Europa entra en su etapa decisiva, con auténticos partidazos, que ponen frente a frente a figuras de la NBA. España, vigente campeona, ha decepcionado y se fue eliminada en la fase de grupos.

Se va definiendo el EuroBasket 2025. Tras disputarse 120 partidos de la fase de grupos, el torneo de selecciones más importante de Europa -y el más antiguo del deporte de la canasta- entra en su etapa decisiva.

Este sábado, 6 de septiembre, arrancan los partidos de octavos de final, con auténticos partidazos, que ponen frente a frente a figuras de la NBA

Pero la gran sorpresa de la fase eliminatoria del EuroBasket 2025 es la ausencia de España, vigente campeona, que ha tenido una actuación decepcionante y se despidió temprano del torneo.

¿Qué equipos clasificaron a los octavos de final del EuroBasket 2025?

Los cuatro primeros de cada grupo del EuroBasket 2025 accedieron a los octavos de final del torneo. Repasemos cómo quedó cada llave.

Grupo A

1. Turquía – 10 puntos
2. Serbia – 9 puntos
3. Letonia – 8 puntos
4. Portugal – 7 puntos
5. Estonia – 6 puntos
6. República Checa – 5 puntos

El Grupo A, disputado en Riga, no deparó mayores sorpresas, salvo por la victoria de Turquía sobre la favorita Serbia, que terminó definiendo el orden de la tabla. Letonia, pese a la localía, no fue rival para los dos primeros del grupo. Estonia y República Checa se fueron eliminadas sin pena ni gloria.

Grupo B

1. Alemania – 10 puntos
2. Lituania – 9 puntos
3. Finlandia – 8 puntos
4. Suecia – 6 puntos
5. Montenegro – 6 puntos
6. Gran Bretaña – 6 puntos

Otro grupo sin mayores sorpresas, salvo la temprana eliminación de Montenegro. Alemania, vigente campeona mundial, ratificó su favoritismo y arrasó con todos sus rivales. Lituania y Finlandia demostraron que tienen lo necesario para avanzar a instancias decisivas del torneo, mientras que Suecia se coló in extremis a los octavos de final. Gran Bretaña, potencia en otros deportes, sigue sin armar un equipo con aspiraciones en torneos FIBA. 

Grupo C

1. Grecia – 9 puntos
2. Italia – 9 puntos
3. Bosnia y Herzegovina – 8 puntos
4. Georgia – 7 puntos
5. España – 7 puntos
6. Chipre – 5 puntos

El considerado ‘grupo de la muerte’ nos trajo la sorpresa del EuroBasket 2025: la eliminación de España, vigente campeona. Discreto desempeño para un equipo que llegó al torneo con bajas y en busca de un recambio generacional. Grecia, de la mano de Giannis Antetokounmpo, mostró un gran nivel, al igual que la siempre combativa Italia. Chipre, uno de los equipos más débiles del certamen, se fue eliminado sin conocer la victoria.

Grupo D

1. Francia – 9 puntos
2. Polonia – 8 puntos
3. Eslovenia – 8 puntos
4. Israel – 8 puntos
5. Bélgica – 7 puntos
6. Islandia – 5 puntos

Otro grupo sin mayores sorpresas, salvo la clasificación a octavos de Israel, aunque Bélgica e Islandia -eliminadas- no son potencias en el deporte de la canasta. Francia, Polonia y Eslovenia jugaron con lo justo para llegar a la fase eliminatoria. Se espera más de estos equipos, en especial de Francia, sempiterna candidata.

¿Cuáles son los emparejamientos de octavos de final del EuroBasket 2025?

A partir de octavos de final, todos los partidos se jugarán en Riga (Letonia). Los emparejamientos nos han dejado duelos con pronóstico reservado y potenciales partidazos para las siguientes etapas del certamen.

Y es que la distribución de partidos ha dejado a grandes favoritos como Alemania, Serbia y Francia en un lado del cuadro; mientras que otros aspirantes, como Grecia y Turquía, quedaron solos en el otro lado. 

Estos son los partidos de octavos de final:

Lituania vs. Letonia
Grecia vs. Israel
Turquía vs. Suecia
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
Alemania vs. Portugal
Italia vs. Eslovenia
Serbia vs. Finlandia
Francia vs. Georgia

Tags
EuroBasket 2025 EuroBasket NBA Baloncesto

