Inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: ¿a qué hora inicia y dónde ver EN VIVO la ceremonia?

Inauguración Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 EN VIVO: sigue la ceremonia del evento multideportivo, que se realizará este sábado 22 de noviembre desde las 7:00 p.m. en la Fortaleza Real Felipe, en el Callao (Perú). Todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.

Los XX Juegos Bolivarianos rompen fuego oficialmente, la cita que se llevará a cabo en territorio peruano hasta el 7 de diciembre, reuniendo a más de 4 000 atletas de 17 países compitiendo por las medallas en un total de 42 deportes.

Este evento multideportivo, que se realiza cada cuatro años, establece el inicio del ciclo olímpico para los atletas que tienen como objetivo final llegar a Los Ángeles 2028. El Perú recibe la sede de la competición por cuarta vez en su historia y con el apoyo de sus aficionados espera dar pelea en el medallero general.

La ceremonia de apertura contará con la presencia del presidente de la República del Perú, José Jerí, además de los representantes de diversass instituciones nacionales y deportivas.

¿Cuándo y dónde será la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizará el sábado 22 de noviembre. La ceremonia se llevará a cabo en la Fortaleza Real Felipe, en el Callao.

¿A qué hora inicia la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 comenzará a las 7:00 p.m. (horario peruano).

En Barbados, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.

En Bolivia, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.

En Chile, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 9:00 p.m.

En Colombia, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.

En Costa Rica, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 6:00 p.m.

En Curazao, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.

En Ecuador, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.

En El Salvador, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 6:00 p.m.

En Guatemala, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 6:00 p.m.

En Jamaica, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.

En Panamá, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 7:00 p.m.

En Paraguay, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 9:00 p.m.

En República Dominicana, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.

En Trinidad y Tobago, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.

En Uruguay, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 9:00 p.m.

En Venezuela, los Bolivarianos 2025 serán inaugurados a las 8:00 p.m.

¿Quiénes son los abanderados del team Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

El medallista olímpico Stefano Peschiera, de la disciplina de vela, y la esgrimista olímpica María Luisa Doig, serán los abanderados de la delegación nacional en la sede de Lima.

A esta dupla se le sumarán Mateo Argomedo, de taekwondo, y Mavet Yupanqui, de kickboxing, como abanderados del equipo peruano en la sede de Ayacucho.

¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 EN VIVO por TV?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrá seguirse EN VIVO vía streaming mediante Zapping, plataforma de pago disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más.

Zapping contará con señales simultáneas para la transmisión de las competencias. La suscripción para esta plataforma va desde S/. 7.14 soles.

En Colombia, el evento se verá a través Señal Colombia, disponible de manera gratuita por TV en señal abierta.