IPD aclara que complejo 'Vencedores de Ayacucho' no forma parte de los Juegos Bolivarianos 2025

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) aseguró que la organización de los Juegos Bolivarianos 2025 avanzan con normalidad, resaltando además su compromiso con la transparencia en cada etapa del proceso.

En otro momento, el máximo ente del deporte peruano desmintió que el Estadio Cuna de la Libertad Americana, en la ciudad ayacuchana, no forma parte de los Juegos Bolivarianos.

"Queremos aclarar que el Estadio Cuna de la Libertad Americana, ubicado en la región Ayacucho, no forma parte de las sedes elegidas para la realización de los XX Juegos Bolivarianos 2025. Esta información puede ser verificada en la página web oficial del evento", apuntó el IPD, cuyo presidente es Sergio Luis Ludeña Visalot.

Los Juegos Bolivarianos 2025 se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades de Ayacucho y Lima.

Comunicado del IPD con respecto a los Juegos Bolivarianos

El Gobierno del Perú, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ratifica su compromiso y apuesta decidida por el desarrollo del deporte nacional a través de la realización de los XX Juegos Bolivarianos 2025, evento que se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en las ciudades de Ayacucho y Lima.