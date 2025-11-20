IPD aclara que complejo 'Vencedores de Ayacucho' no forma parte de los Juegos Bolivarianos 2025

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) aseguró que la organización de los Juegos Bolivarianos 2025 avanzan con normalidad, resaltando además su compromiso con la transparencia en cada etapa del proceso.
En otro momento, el máximo ente del deporte peruano desmintió que el Estadio Cuna de la Libertad Americana, en la ciudad ayacuchana, no forma parte de los Juegos Bolivarianos.
"Queremos aclarar que el Estadio Cuna de la Libertad Americana, ubicado en la región Ayacucho, no forma parte de las sedes elegidas para la realización de los XX Juegos Bolivarianos 2025. Esta información puede ser verificada en la página web oficial del evento", apuntó el IPD, cuyo presidente es Sergio Luis Ludeña Visalot.
Los Juegos Bolivarianos 2025 se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades de Ayacucho y Lima.
Comunicado del IPD con respecto a los Juegos Bolivarianos
El Gobierno del Perú, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ratifica su compromiso y apuesta decidida por el desarrollo del deporte nacional a través de la realización de los XX Juegos Bolivarianos 2025, evento que se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en las ciudades de Ayacucho y Lima.
- El Instituto Peruano del Deporte (IPD) reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema deportivo nacional y ratifica que los XX Juegos Bolivarianos 2025 se desarrollarán según lo establecido, siendo este un evento internacional de gran importancia para el país.
- La nueva gestión, liderada por el presidente Sergio Ludeña Visalot, está realizando una revisión integral y exhaustiva de toda la información administrativa y operativa vinculada a los Juegos.
- Queremos aclarar que el Estadio Cuna de la Libertad Americana, ubicado en la región Ayacucho, no forma parte de las sedes elegidas para la realización de los XX Juegos Bolivarianos 2025. Esta información puede ser verificada en la página web oficial del evento.
- Reafirmamos nuestro compromiso institucional con la transparencia, la apertura informativa y la rendición de cuentas. El IPD y el Comité Organizador han solicitado a la Contraloría General de la República su acompañamiento permanente para evaluar los procesos administrativos.
- Además, hemos dispuesto una revisión integral de la información administrativa y operativa para garantizar que todos los procesos, acciones y decisiones sean de conocimiento público y cuenten con mecanismos de verificación accesibles para la ciudadanía.
- El IPD continuará trabajando con responsabilidad, integridad y vocación de servicio para fortalecer una gestión ordenada, transparente y orientada al desarrollo del deporte nacional.