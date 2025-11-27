Kimberly García en los Juegos Bolivarianos 2025: ¿cuándo debuta y dónde ver la media maratón de marcha?

Sus seis medallas en campeonatos mundiales representan la importancia de Kimberly García en la historia del atletismo peruano, un palmarés incomparable en el país.

Laureada en el Campeonato Mundial, en los Juegos Panamericanos y contando con experiencias en los Juegos Olímpicos, a Kimberly García todavía le hace falta la máxima presea de los Juegos Bolivarianos, algo que quiere conquistar en Ayacucho-Lima 2025.

No participó en Valledupar 2022 y en Santa Marta 2017 se colgó la medalla de plata. En su debut, en 2013, se hizo de la presea de bronce. La huancaína va por su revancha.

¿Cuándo es el debut de Kimberly García en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Kimberly García competirá en los Juegos Bolivarianos 2025 el sábado 29 de noviembre, en la prueba de media maratón marcha atlética (21 km). Será su única participación en el certamen. Este evento tendrá como punto de inicio y llegada la Plaza Mayor de Lima.

¿A qué hora es el debut de Kimberly García en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

En Perú , la media maratón marcha de los Juegos Bolivarianos 2025 comienza a las 09:00 a.m.



, la media maratón marcha de los Juegos Bolivarianos 2025 comienza a las 09:00 a.m. En Colombia, la media maratón marcha de los Juegos Bolivarianos 2025 comienza a las 09:00 a.m.

En Venezuela, la media maratón marcha de los Juegos Bolivarianos 2025 comienza a las 10:00 a.m.

En Ecuador, la media maratón marcha de los Juegos Bolivarianos 2025 comienza a las 09:00 a.m.

En Bolivia, la media maratón marcha de los Juegos Bolivarianos 2025 comienza a las 09:00 a.m.

En Guatemala, la media maratón marcha de los Juegos Bolivarianos 2025 comienza a las 08:00 a.m.



¿Dónde ver la prueba de marcha atlética con Kimberly García en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

¿Cuáles son las medallas y logros más destacados de Kimberly García?

Kimberly García ganó dos medallas de oro en las pruebas 20 km y 35 km del Campeonato Mundial de Atletismo, en la edición Eugene 2022. En toda su carrera, ha sido parte de 6 preseas en los mundiales, 5 de ellas a nivel individual.

Tiene un oro en los Juegos Panamericanos (2023) y su mejor resultado en Juegos Bolivarianos es la plata de Santa Marta 2017, en 20 km marcha.