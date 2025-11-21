Medallero Juegos Bolivarianos 2025: sigue la tabla y repasa las medallas del 'Team Perú'

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 se realizarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre, con la presencia de casi 5 mil deportistas de 17 países. Este evento es el inicio del ciclo olímpico para nuestros atletas con miras hacia Los Ángeles 2028.

El ‘Team Perú’ participará en esta competencia con una destacada delegación de atletas de su historia en todas las disciplinas, buscando lograr el mayor número de medallas posibles y quedar en los primeros lugares del medallero general.

Tras ganar el medallero de la edición Bicentenario 2024, el Perú apunta a pelear este año por el podio general de los Juegos Bolivarianos, donde también asoman como fuertes candidatos las delegaciones de Venezuela y Colombia.

¿Cuántos países participan en los Juegos Bolivarianos 2025 y cuántas disciplinas habrá?

Entre las delegaciones participantes e invitados se encuentran representados un total de 17 Comités Olímpicos Nacionales, quienes competirán en 71 disciplinas de un total de 41 deportes:

Perú, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Medallero EN VIVO de los Juegos Bolivarianos 2025

¿Cuántas veces ganó Perú el medallero en los Juegos Bolivarianos y cuántas medallas de oro tiene?

El 'Team Perú' ganó el medallero de los Juegos Bolivarianos en las ediciones 1938,1947-1948 y1951. También fue el ganador del año 2024, cuando se realizó la edición especial de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario.

Hasta la fecha (no se consideran las preseas del 2024), el 'Team' Perú cuenta con un total de 621 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, siendo la tercera delegación más laureada tras Venezuela y Colombia.