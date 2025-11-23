Atletismo en los Juegos Bolivarianos: calendario del 'Team Perú' en las pruebas de Ayacucho-Lima 2025

El atletismo es uno de los deportes más esperados por los fanáticos en los eventos multideportivos y no será la excepción en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Lima será la ciudad donde los atletas se exigirán al máximo por las medallas de los Juegos Bolivarianos, reuniendo el Estadio Atlético de la Videna, en el distrito de San Luis, la mayor cantidad de pruebas.

El ‘Team Perú’ llega con 50 representantes de atletismo, destacando la bicampeona mundial de marcha Kimberly García, así como los olímpicos Thalía Valdivia, Luis Henry Campos y Mary Luz Andía. También estarán en carrera varios deportistas jóvenes que ya cuentan con récords nacionales y los pondrán a prueba en Lima-Ayacucho 2025.

¿Cuándo y dónde se realizarán las pruebas de atletismo de los Juegos Bolivarianos 2025?

El atletismo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 inicia el domingo 23 de noviembre y sus competencias se extenderán hasta el sábado 6 de diciembre.

Los escenarios para el desarrollo de las pruebas son el Estadio Atlético - Videna, la Playa Agua Dulce y la Plaza Mayor de Lima.

¿Cuáles son los atletas peruanos que participarán de los Juegos Bolivarianos 2025?

Daniela Medrano

Estefanía Papi

Laura Vila

Mary Luz Andía

Cayetana Chirinos

Doménica Crose

Paula Daruich

Sheyla Eulogio

Kimberly García

Verónica Huacasi

Jazmín Matos

Paola Mautino

Saida Meneses

Kiara Mújica

Anita Poma

Jeimy Pretell

Isabel Quiroz

Jimena Reyes

Silvana Segura

Zarita Suáres

Lizaida Valdivia

Catalina Yzaga

Ximena Zorrilla

Giancarlo Bravo

Jeffrey Cajo

Luis Campos

Jaime Ccanto

Ferdinand Cereceda

Luis Chávez

Rodrigo Cornejo

Yeferson Cuno

Aron Earl

Luis Elespuru

Mariano Fiol

Luis Fossa

Luis Huamán

Lizardo Huamaní

José Luis Mandros

Ulises Ambrosio

Paolo Medrano

Jhonatan Molina

Josías Cruzado

Fabritzio Moreno

Walter Nina

Gian Piero Ragonesi

Pablo Rodríguez

José Luis Rojas

Carlos Rospigliosi

Ángel Solís

Marco Vilca

Calendario de Perú en atletismo de los Juegos Bolivarianos 2025

Domingo 23 noviembre

05:30 a.m. | Maratón femenina [Sheyla Eulogio y Zarita Suárez]

[Sheyla Eulogio y Zarita Suárez] 05:50 a.m. | Maratón masculina [Ferdinand Cereceda y Ulises Ambrosio]

Sábado 29 noviembre

07:00 a.m. | Media maratón marcha [Jaime Ccanto y Luis Henry Campos]

09:00 a.m. | Media maratón marcha [Kimberly García y Mary Luz Andía]

Viernes 1 diciembre

1:00 p.m. 100 metros [Cayetana Chirinos y Paula Daruich]

1:20 p.m. | 100 metros [Aron Earl y Mariano Fiol]

1:40 p.m. | 800 metros [Anita Poma]

2:25 p.m. | 400m con vallas [Luis Elespuru y Paolo Medrano]

2:30 p.m. | 800 metros [Marco Vilca y Giancarlo Bravo]

2:40 p.m. | Salto de longitud [Paola Mautino y Paula Daruich]

4:10 p.m. | 10 000 metros [Thalía Valdivia y Saida Meneses]

5:10 p.m. | 4x100m relevos mixta [Arón Earl-Jeimy Pretell-Pablo Rodríguez-Paula Daruich]

Sábado 2 diciembre

12:25 p.m. | Heptatlón [Daniela Medrano]

12:50 p.m. | 100m con vallas [Doménica Crose]

1:20 p.m. | 400 metros [Catalina Yzaga e Isabel Quiróz]

1:40 p.m. | 400 metros [Jeffrey Cajo y Rodrigo Cornejo]

2:00 p.m. | Salto de longitud [Ángel Solís y José Luis Mandros]

3:40 p.m. | Lanzamiento de bala [Gian Piero Ragonesi y Luis Fossa]

4:10 p.m. | 10 000 metros [Jonathan Molina y Walter Nina]

Miércoles 3 diciembre

2:50 p.m. | 200 metros [Cayetana Chirinos y Jimena Reyes]

3:06 p.m. | 200 metros [Mariano Fiol y Pablo Rodríguez]

4:35 p.m. | 1 500 metros [Luis Huamán y Yeferson Cuno]

5:15 p.m. | 4x100m relevo [Catalina Yzaga-Cayetana Chirinos-Jeimy Pretell-Paula Daruich]

5:30 p.m. | 4x100m relevo [Arón Earl-Mariano Fiol-Pablo Rodríguez-Rodrigo Cornejo]

Jueves 4 diciembre

2:00 p.m. | Lanzamiento de disco [Gian Piero Ragonesi y Luis Fossa]

3:30 p.m. | 1 500 metros [Anita Poma y Verónica Huacasi]

3:45 p.m. | Salto triple [Kiara Mujica y Silvana Segura]

4:20 p.m. | 5 000 metros [José Luis Rojas y Luis Chávez]

4:55 p.m. | 4x400m relevo [Catalina Yzaga, Estefanía Papi, Ysabel Quiróz-Laura Vila]

5:15 p.m. | 4x400m relevo [Fabritzio Moreno-Jeffrey Cajo-Marco Vilca-Rodrigo Cornejo]

Viernes 5 diciembre

2:00 p.m. | Lanzamiento de martillo [Ximena Zorrilla]

2:22 p.m. | 3 000m con obstáculos [Lizardo Huamaní y Yeferson Cuno]

2:50 p.m. | Salto triple [José Luis Mandros]

3:40 p.m. | Lanzamiento de jabalina [Carlos Rospigliosi]

4:15 p.m. | 5 000 metros [Jazmín Matos y Saida Meneses]

5:50 p.m. | 4x400m relevos mixta [Estefanía Papi-Fabritzio Moreno-Jeffrey Cajo-Laura Vila]

Sábado 6 diciembre

07:30 a.m. | Maratón marcha [Josías Cruzado y Luis Henry Campos]

¿Cuándo compite Kimberly García en los Juegos Bolivarianos 2025 y en qué pruebas?

Kimberly García competirá en los Juegos Bolivarianos 2025 el sábado 29 de noviembre, en la prueba de media maratón marcha atlética (21 km). Será su única participación en el certamen. Este evento tendrá como punto de inicio y llegada la Plaza Mayor de Lima.

¿Dónde ver EN VIVO el atletismo de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrá seguirse EN VIVO vía streaming mediante Zapping, plataforma de pago disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más.

También la transmisión estará a cargo de ODEBO con varios señales en su canal de YouTube.

En Colombia, el evento se verá a través Señal Colombia, disponible de manera gratuita por TV en señal abierta.