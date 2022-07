La peruana Kimberly García se impuso en los 20 y 35 kilómetros marcha del Mundial de Atletismo Oregón 2022. | Fuente: AFP

Kimberly García, quien se llevó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón 2022, se mostró emocionada por el logro histórico y dedicó su triunfo a todos los peruanos



"Estoy muy contenta con este resultado que he obtenido, lo venía buscando desde hace mucho y haberlo conseguido me hace sentir muy feliz y orgullosa de mí misma", contó en una entrevista con RPP.

PIDE APOYO DEL ESTADO

La peruana consideró que es importante que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y las federaciones de las distintas disciplinas apuesten por los deportistas. "No esperemos a que ganen algo grande por sí solos para recién apoyarlos", dijo.



Kimberly García explicó que no recibió mucho apoyo por parte del IPD y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo y que sin el respaldo de las empresas privadas "no habría podido hacer mi preparación para llegar en buenas condiciones a este mundial".



Ante este panorama complicado, pidió al Estado brindar apoyo al deporte a nivel escolar y juvenil "para que ellos puedan traer logros en categorías mayores". "Yo hecho mi gira por Europa y el apoyo que ellos me brindan (en referencia al IDP y la FPA) no me alcanza ni para un pasaje", cuestionó.



"Es importante que se incremente el presupuesto, porque el deporte es algo sano", remarcó Kimberly García.