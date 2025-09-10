Últimas Noticias
Perú vs. Portugal: calendario y horarios de los partidos por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025

Perú vs. Portugal: ¿cuándo juegan por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025?
Perú vs. Portugal: ¿cuándo juegan por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025? | Fuente: Federación Peruana de Tenis
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Perú jugará contra Portugal en Lima buscando llegar a los qualifiers de la Copa Davis. Revisa aquí los detalles y dónde seguir los partidos.

Regresan los días de Copa Davis al país y la Selección Peruana será parte del evento de selecciones que paraliza al mundo del tenis. El equipo, capitaneado por Luis Horna, que tiene actualmente como principales representantes a Ignacio Buse (#112 ATP) y Gonzalo Bueno (#209 ATP), se medirá a su similar de Portugal por el Grupo Mundial I.

El equipo ganador de esta instancia accederá a disputar los qualifiers de la Copa Davis en 2026, donde se pone en juego la clasificación a las finales de temporada.

Juan Pablo Varillas (#336 ATP) y Alexander Merino (#117 dobles) completan la delegación peruana que estará en acción sobre la arcilla del Club Lawn Tennis de la Exposición.

¿Cuándo se juegan la segunda ronda de Qualifiers y Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

Las series de la segunda ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2025 se disputarán del 12 al 14 de setiembre. El día 1 se jugarán dos partidos de singles, mientras que el día 2 se jugarán dos partidos de singles y uno de dobles.

Las eliminatorias del Grupo I Mundial 2025 se llevarán a cabo el 12 y 13 o el 13 y 14 de septiembre, siendo la nación anfitriona la que decide las fechas de los compromisos.

¿Cuáles son las llaves de la segunda ronda de Qualifiers en la Copa Davis 2025?

  • Países Bajos vs. Argentina
  • Australia vs. Bélgica
  • Hungría vs. Austria
  • Alemania vs. Japón
  • Estados Unidos vs. República Checa
  • Dinamarca vs. España
  • Croacia vs. Francia

¿Cuáles son las llaves del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

  • Perú vs. Portugal
  • Ecuador vs. Bosnia y Herzegovina
  • Chile vs. Luxemburgo
  • Grecia vs. Brasil
  • Eslovaquia vs. Colombia
  • Canadá vs. Israel
  • Bulgaria vs. Finlandia
  • Serbia vs. Turquía
  • Polonia vs. Gran Bretaña
  • Corea del Sur vs. Kazajistán
  • Suiza vs. India
  • Suecia vs. Túnez
  • China Taipéi vs. Noruega

¿Cuáles son las llaves del Grupo Mundial II en la Copa Davis 2025?

  • Ucrania vs. República Dominicana
  • El Salvador vs. Rumania
  • Lituania vs. Benín
  • Togo vs. Egipto
  • Hong Kong vs. Uzbekistán
  • Irlanda vs. China
  • Chipre vs. Mónaco
  • Nueva Zelanda vs. Georgia
  • Eslovenia vs. Uruguay
  • Sudáfrica vs. Marruecos
  • Líbano vs. Barbados
  • Paraguay vs. Pakistán
  • Estonia vs. México
Ignacio Buse llega a la Copa Davis tras ganar el Challenger 125 de Sevilla

Ignacio Buse llega a la Copa Davis tras ganar el Challenger 125 de SevillaFuente: Copa Sevilla

¿A qué hora juegan Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

Los partidos de Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal están programados para iniciar desde las 16:00 hrs el viernes 12 de setiembre, mientras que el sábado 13 la acción comenzará desde las 14:00 hrs.

  • En Perú, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
  • En Portugal, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m.
  • En Chile, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
  • En México (CDMX), Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 3:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
  • En España, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver la serie Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 en TV?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por TV para Perú a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.

Tags
Copa Davis Perú en Copa Davis Tenis Ignacio Buse

