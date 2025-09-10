Perú vs. Portugal: calendario y horarios de los partidos por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025

Perú jugará contra Portugal en Lima buscando llegar a los qualifiers de la Copa Davis. Revisa aquí los detalles y dónde seguir los partidos.
Regresan los días de Copa Davis al país y la Selección Peruana será parte del evento de selecciones que paraliza al mundo del tenis. El equipo, capitaneado por Luis Horna, que tiene actualmente como principales representantes a Ignacio Buse (#112 ATP) y Gonzalo Bueno (#209 ATP), se medirá a su similar de Portugal por el Grupo Mundial I.
El equipo ganador de esta instancia accederá a disputar los qualifiers de la Copa Davis en 2026, donde se pone en juego la clasificación a las finales de temporada.
Juan Pablo Varillas (#336 ATP) y Alexander Merino (#117 dobles) completan la delegación peruana que estará en acción sobre la arcilla del Club Lawn Tennis de la Exposición.
¿Cuándo se juegan la segunda ronda de Qualifiers y Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?
Las series de la segunda ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2025 se disputarán del 12 al 14 de setiembre. El día 1 se jugarán dos partidos de singles, mientras que el día 2 se jugarán dos partidos de singles y uno de dobles.
Las eliminatorias del Grupo I Mundial 2025 se llevarán a cabo el 12 y 13 o el 13 y 14 de septiembre, siendo la nación anfitriona la que decide las fechas de los compromisos.
¿Cuáles son las llaves de la segunda ronda de Qualifiers en la Copa Davis 2025?
- Países Bajos vs. Argentina
- Australia vs. Bélgica
- Hungría vs. Austria
- Alemania vs. Japón
- Estados Unidos vs. República Checa
- Dinamarca vs. España
- Croacia vs. Francia
¿Cuáles son las llaves del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?
- Perú vs. Portugal
- Ecuador vs. Bosnia y Herzegovina
- Chile vs. Luxemburgo
- Grecia vs. Brasil
- Eslovaquia vs. Colombia
- Canadá vs. Israel
- Bulgaria vs. Finlandia
- Serbia vs. Turquía
- Polonia vs. Gran Bretaña
- Corea del Sur vs. Kazajistán
- Suiza vs. India
- Suecia vs. Túnez
- China Taipéi vs. Noruega
¿Cuáles son las llaves del Grupo Mundial II en la Copa Davis 2025?
- Ucrania vs. República Dominicana
- El Salvador vs. Rumania
- Lituania vs. Benín
- Togo vs. Egipto
- Hong Kong vs. Uzbekistán
- Irlanda vs. China
- Chipre vs. Mónaco
- Nueva Zelanda vs. Georgia
- Eslovenia vs. Uruguay
- Sudáfrica vs. Marruecos
- Líbano vs. Barbados
- Paraguay vs. Pakistán
- Estonia vs. México
¿A qué hora juegan Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?
Los partidos de Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal están programados para iniciar desde las 16:00 hrs el viernes 12 de setiembre, mientras que el sábado 13 la acción comenzará desde las 14:00 hrs.
- En Perú, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
- En Portugal, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m.
- En Chile, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
- En Colombia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
- En Brasil, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.
- En México (CDMX), Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 3:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.
- En España, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 11:00 p.m.
¿Dónde ver la serie Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 en TV?
La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por TV para Perú a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.