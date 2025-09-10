Perú vs. Portugal: calendario y horarios de los partidos por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Regresan los días de Copa Davis al país y la Selección Peruana será parte del evento de selecciones que paraliza al mundo del tenis. El equipo, capitaneado por Luis Horna, que tiene actualmente como principales representantes a Ignacio Buse (#112 ATP) y Gonzalo Bueno (#209 ATP), se medirá a su similar de Portugal por el Grupo Mundial I.

El equipo ganador de esta instancia accederá a disputar los qualifiers de la Copa Davis en 2026, donde se pone en juego la clasificación a las finales de temporada.

Juan Pablo Varillas (#336 ATP) y Alexander Merino (#117 dobles) completan la delegación peruana que estará en acción sobre la arcilla del Club Lawn Tennis de la Exposición.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo se juegan la segunda ronda de Qualifiers y Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

Las series de la segunda ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2025 se disputarán del 12 al 14 de setiembre. El día 1 se jugarán dos partidos de singles, mientras que el día 2 se jugarán dos partidos de singles y uno de dobles.

Las eliminatorias del Grupo I Mundial 2025 se llevarán a cabo el 12 y 13 o el 13 y 14 de septiembre, siendo la nación anfitriona la que decide las fechas de los compromisos.

¿Cuáles son las llaves de la segunda ronda de Qualifiers en la Copa Davis 2025?

Países Bajos vs. Argentina

Australia vs. Bélgica

Hungría vs. Austria

Alemania vs. Japón

Estados Unidos vs. República Checa

Dinamarca vs. España

Croacia vs. Francia

¿Cuáles son las llaves del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

Perú vs. Portugal

Ecuador vs. Bosnia y Herzegovina

Chile vs. Luxemburgo

Grecia vs. Brasil

Eslovaquia vs. Colombia

Canadá vs. Israel

Bulgaria vs. Finlandia

Serbia vs. Turquía

Polonia vs. Gran Bretaña

Corea del Sur vs. Kazajistán

Suiza vs. India

Suecia vs. Túnez

China Taipéi vs. Noruega

¿Cuáles son las llaves del Grupo Mundial II en la Copa Davis 2025?

Ucrania vs. República Dominicana

El Salvador vs. Rumania

Lituania vs. Benín

Togo vs. Egipto

Hong Kong vs. Uzbekistán

Irlanda vs. China

Chipre vs. Mónaco

Nueva Zelanda vs. Georgia

Eslovenia vs. Uruguay

Sudáfrica vs. Marruecos

Líbano vs. Barbados

Paraguay vs. Pakistán

Estonia vs. México

Ignacio Buse llega a la Copa Davis tras ganar el Challenger 125 de SevillaFuente: Copa Sevilla

¿A qué hora juegan Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

Los partidos de Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal están programados para iniciar desde las 16:00 hrs el viernes 12 de setiembre, mientras que el sábado 13 la acción comenzará desde las 14:00 hrs.

En Perú , el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m. En Portugal , el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m.



, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m. En Chile, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En México (CDMX), Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En España, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver la serie Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 en TV?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por TV para Perú a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.