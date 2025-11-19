"Leyenda": LeBron James hace historia al convertirse en el primer jugador en disputar 23 temporadas de la NBA

LeBron James sigue agigantando su legado. Anoche, el astro de Los Angeles Lakers se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas consecutivas, rompiendo el récord que compartía con Vince Carter, otra leyenda del deporte de la canasta.

‘King James’ se perdió los primeros 14 partidos de la temporada debido a una lesión en el nervio ciático, por lo que recién pudo debutar ayer, 18 de noviembre, en el duelo ante Utah Jazz, disputado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

James fue titular y jugó 30 minutos en la victoria 140-126 de los Lakers sobre los Jazz.

El alero sumó 11 puntos, 12 asistencias y 3 rebotes en la noche angelina, números algo discretos para su legado; pero comprensibles, teniendo en cuenta que recién debuta en la temporada.



LeBron James es el primer jugador en la historia en jugar 23 temporadas en la NBA.



LEYENDA 👑 pic.twitter.com/2j7EFwV9mY — NBA Latam (@NBALatam) November 19, 2025

“Leyenda”

El hito conseguido anoche por LeBron James fue destacado por la propia NBA, que a través de sus redes sociales oficiales calificó de “leyenda” al jugador de los Lakers.

“LeBron James es el primer jugador en la historia en jugar 23 temporadas en la NBA. LEYENDA 👑”, publicó la liga en internet.

Hasta el año pasado, ‘King James’ compartía con Vince Carter el récord de más temporadas disputadas en la NBA, con 22. Sin embargo, este año, LeBron inscribió su nombre en la historia de la liga norteamericana.

Próximo a cumplir 41 años, LeBron James afronta esta temporada con el claro objetivo de conseguir su quinto anillo de campeón, galardón que no consigue desde el 2020, cuando alzó el título con los Lakers.

Cabe mencionar que esta es la última temporada que ‘King James’ tiene en su contrato con los Lakers y, aunque no lo ha hecho oficial, todo apunta a que será la de su retirada.

