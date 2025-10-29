Polémica en la NBA: Giannis Antetokounmpo anotó una canasta tras dar cinco pasos y los árbitros validaron los puntos

Los Milwaukee Bucks derrotaron 121-111 a los New York Knicks, con lo que sumaron su tercera victoria en la temporada 2025-2026 de la NBA.

El griego Giannis Antetokounmpo fue una vez más el jugador más destacado de los Bucks, sumando 37 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, en el partido disputado anoche en el Fiserv Forum de Wisconsin.

Sin embargo, el ala-pívot no solo fue noticia por su notoria actuación. Resulta que el griego protagonizó una gran polémica, al anotar una canasta tras dar cinco pasos, una clara infracción que los árbitros no cobraron.

En la jugada, Antetokounmpo encabezó un ataque de los Bucks y, cuando llegó al borde del área rival, comenzó un doble-ritmo para superar la marca de Karl-Anthony Towns.

Sin embargo, el griego no hizo los dos pasos permitidos, sino que su caminata se prolongó hasta los cinco pasos. Lo más llamativo es que los árbitros no cobraron la infracción y validaron la canasta.



Polémica en redes sociales

La infracción no cobrada generó una ola de críticas en redes sociales, donde se cuestionó duramente la permisividad de los árbitros.

Los fanáticos del deporte de la canasta también apuntaron sus críticas a la organización de la NBA, por permitir este tipo de faltas en pro del espectáculo.

En Estados Unidos, se viralizaron los comentarios de la leyenda de la NBA Reggie Miller, quien en plena transmisión dijo que, si las reglas hubieran sido tan permisivas en su época de jugador, podría haber extendido su carrera hasta los 50 años.

