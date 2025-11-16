NFL Madrid Game 2025 hoy: ¿A qué hora inicia el Dolphins vs Commanders en el Bernabéu y dónde verlo en vivo por TV?

El partido Dolphins vs Commanders será el primero que se dispute en España en la historia del fútbol americano. Revisa los detalles sobre el horario, canales TV y todo sobre la NFL Madrid Game 2025 que se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu.

La NFL vivirá una jornada histórica este domingo 16 de noviembre cuando se dispute por primera vez un partido de su temporada regular en España. Los Miami Dolphins y Washington Commanders se verán las caras en el mítico Estadio Santiago Bernabéu en el marco del NFL Madrid Game 2025, el cual marcará un precedente en el fútbol americano. Conoce a continuación todos los detalles, horario y canales para seguir en directo el evento.

¿Cuándo y dónde será el NFL Madrid Game 2025 en vivo con el Dolphins vs Commanders?

El partido Miami Dolphins vs Washington Commanders está programado para este 16 de noviembre en la fecha 11 de la NFL a partir de las 9:30 a.m. (hora de Perú) y las 3:30 p.m. de España.

¿A qué hora será el NFL Madrid Game 2025 en vivo el Dolphins vs Commanders en México y Estados Unidos?

El NFL Madrid Game 2025 inicia en Florida a las 9:30 a.m. (hora local)

El NFL Madrid Game 2025 inicia en Virginia las 9:30 a.m. (hora local))

El NFL Madrid Game 2025 inicia en Washington a las 9:30 a.m. (hora local)

El NFL Madrid Game 2025 inicia en Georgia a las 9:30 a.m. (hora local)

El NFL Madrid Game 2025 inicia en Connecticut a las 9:30 p.m. (hora local)

El NFL Madrid Game 2025 inicia en New York a las 6:30 p.m. (hora local)

El NFL Madrid Game 2025 inicia en California a las 6:30 a.m. (hora local)

El NFL Madrid Game 2025 inicia en México a las 8:30 a.m. (hora local)

¿A qué hora se juega el NFL Madrid Game 2025 en vivo en Sudamérica y Europa?

En Perú, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 9:30 a.m.

En Colombia, NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 9:30 a.m.

En Ecuador, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 9:30 a.m.

En Venezuela, NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 10:30 a.m.

En Bolivia, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 10:30 a.m.

En Brasil, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las iniciará a las 11:30 a.m.

En Argentina, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 11:30 a.m.

En Uruguay, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 11:30 a.m.

En Paraguay, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 11:30 a.m.

En Chile, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 11:30 a.m.

En España, el NFL Madrid Game 2025 iniciará a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el NFL Madrid Game 2025 en vivo con el Dolphins vs Commanders?

El NFL Madrid Game 2025 será un evento que se transmitirá en diferentes países del mundo. En Sudamérica, el gran evento de NFL llegará por medio de ESPN y Disney+. En México, Fox Sports se encargará de la emisión, mientras que en Estados Unidos podrá ser visto vía NBC. Por su parte, en España podrá ser visto de manera gratuita a través de NFL Game Pass en DAZN.

¿Quiénes cantarán en el ‘Halftime Show’ del NFL Madrid Game 2025?

La National Football League (NFL) dio a conocer que Bizarrap, DJ y cuatro veces ganador de un Latin Grammy, cantará junto a Daddy Yankee en el show de medio tiempo del NFL Madrid Game 2025, esperado por muchos tras la colaboración que ambos tuvieron.