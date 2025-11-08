Conmoción en EE.UU.: la Policía reveló posible causa de la muerte de Marshawn Kneeland, joven promesa de la NFL

Las autoridades estadounidenses han revelado la posible causa de la muerte de Marshawn Kneeland, joven promesa de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés), ocurrida esta semana.

El Departamento de Policía de Frisco, en Texas, informó que el jugador de los Dallas Cowboys, de 24 años, falleció al parecer por una herida autoinfligida, luego de huir de una persecución policial.

“Los agentes recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas. Kneeland fue encontrado muerto con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida”, indicó en un comunicado.

En el documento, la dependencia policial detalló que el jugador estuvo involucrado en una persecución de tránsito que terminó en un accidente del cual abandonó la escena.

“El 5 de noviembre, alrededor de las 10:39 p.m., el Departamento de Policía de Frisco respondió para auxiliar al Departamento de Seguridad de Texas en la localización de un vehículo que había evadido a los agentes durante una persecución que ingresó a la ciudad de Frisco”, se lee en el informe.

“Los primeros informes indicaron que un hombre, identificado como Marshawn Kneeland, de 24 años y residente de Plano, Texas, huyó del lugar a pie”, añade.

En el comunicado, se precisó que los oficiales fueron alertados sobre el inestable estado emocional de Marshawn Kneeland, que más tarde fue encontrado sin vida.



FOR IMMEDIATE RELEASE: Thursday, November 6, 2025



Frisco Police Investigate a Possible Suicide



FRISCO, TX – A man was found deceased from an apparent self-inflicted gunshot wound following an outside agency vehicle pursuit that led to a multi-agency search in Frisco pic.twitter.com/BAHbZOuQdn — Frisco Police (@FriscoPD) November 6, 2025

Luto en la NFL

Los Dallas Cowboys confirmaron el pasado jueves el fallecimiento de Marshawn Kneeland, que a los 24 años se perfilaba como una de las jóvenes promesas de la liga estadounidense de fútbol americano.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización”, comunicó la franquicia texana.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, agregó, sin establecer las causas de la muerte.

El fallecimiento de Marshawn Kneeland ha causado gran impacto en todos los aficionados de la NFL, ya que el ala defensiva había jugado en el partido del pasado lunes, en el que su equipo cayó 17-27 ante los Arizona Cardinals.