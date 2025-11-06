Luto en la NFL: murió a los 24 años Marshawn Kneeland, joven promesa de los Dallas Cowboys

Luto en la NFL. Los Dallas Cowboys confirmaron este jueves el fallecimiento de Marshawn Kneeland, que a los 24 años se perfilaba como una de las jóvenes promesas de la liga estadounidense de fútbol americano.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización”, comunicó la franquicia texana.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, agregó, sin establecer las causas de la muerte.

El fallecimiento de Marshawn Kneeland ha causado gran impacto en todos los aficionados de la NFL, ya que el ala defensiva había jugado en el partido del pasado lunes, en el que su equipo cayó 17-27 ante los Arizona Cardinals.



Conmoción en la NFL

Conocida la noticia del fallecimiento de Kneeland, la NFL emitió un pronunciamiento, en el que expresó sus condolencias a los deudos del jugador.

“Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo”, se lee en el comunicado.

La Asociación de Jugadores de la NFL también se sumó a los mensajes por la muerte de Marshawn. “Su impacto en quienes lo rodeaban fue incalculable y su pérdida se siente profundamente en toda nuestra comunidad”, expresó el gremio.

Nacido en julio de 2001, Marshawn Kneeland llegó a la NFL seleccionado por los Dallas Cowboys en el Draft 2024, después de triunfar con los Western Michigan Broncos del fútbol americano colegial.

En dos temporadas con los Cowboys, el defensivo tuvo 26 tackleadas, una captura de mariscal de campo, un balón suelto recuperado, un pase defendido y una anotación defensiva, según la agencia EFE.

