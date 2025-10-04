Campeón de la NFL Arthur Jones murió a los 39 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arthur Jones, liniero defensivo que fue campeón en el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens de la NFL, falleció a los 39 años, informó este viernes el equipo.

“Nos entristece profundamente saber del repentino fallecimiento de Arthur Jones. La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que lo rodeaban”, lamentó Eric DeCosta, gerente general de los Ravens.

Jones fue un eficiente liniero defensivo que arribó a la NFL seleccionado en la quinta ronda del Draft 2010 por los Ravens, equipo en el que ganó un anillo de campeón y permaneció hasta el 2013.

Jones fue titular en 20 partidos con Baltimore. En sus últimas dos temporadas, registró 100 tackleadas y 8.5 capturas.

Una de las imágenes que más se recuerda de él es la captura sobre el mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick, en el Super Bowl XLVII, partido en el que también recuperó un balón suelto.

A partir de la campaña 2014 firmó con los Indianapolis Colts, con los que estuvo tres temporadas.

We are terribly saddened to learn of Arthur Jones’ sudden passing. pic.twitter.com/waPIF3Bj7K — Baltimore Ravens (@Ravens) October 3, 2025

Ídolo en Baltimore

En Baltimore, se ganó el cariño de la afición por su fuerza para presionar a los mariscales de campo rivales y por calidez con los seguidores de la franquicia.

“Su gran sonrisa, su energía contagiosa y su eterna positividad crearon una presencia que inspiraba constantemente ánimo a los demás. Era amable, cortés y entusiasta, siempre demostrando su cariño por su familia, compañeros y amigos”, subrayó DeCosta.

Los Ravens no informaron las causas de su repentino fallecimiento.

Los Indianapolis Colts también lamentaron la muerte de su exjugador a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Nos entristece saber del fallecimiento del ex tackle defensivo de nuestro equipo Arthur Jones. Acompañamos en sus pensamientos a su familia, amigos y excompañeros”, escribieron los Colts en un comunicado.

A lo largo de ocho temporadas en la NFL, Jones jugó 64 partidos, acumuló 173 tackleadas y 10 capturas de quarterback, también forzó dos balones sueltos.

