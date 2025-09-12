¡Vuelve la Liga Peruana de Vóley! FPV confirmó la fecha de inicio de la temporada 2025-26

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los equipos van intensificando las jornadas de entrenamientos con miras al inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley, que tendrá a 12 participantes buscando el título nacional que en las dos últimas ediciones se quedó en manos de Alianza Lima.

Para la Liga Peruana 2025-2026, la Federación Peruana de Vóley trabajaba en concretar que el comienzo sea antes respecto a lo que fue la temporada anterior con la finalidad de acomodar el calendario para el periodo de selecciones del siguiente año, donde Perú tendrá más actividades, resaltando el Campeonato Sudamericano, que será clasificatorio para el Mundial 2027.

Así, la FPV cerró el calendario de la nueva liga, la que se pondrá en marcha desde octubre.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley iniciará el 25 de octubre y se jugará hasta la primera semana de mayo, dio a conocer Gino Vegas, presidente de la FPV.

“Ya está definido que la Liga arrancará el 25 de octubre y la primera etapa se jugará en el coliseo Miguel Grau del Callao, que tiene butacas numeradas, lo que de alguna manera facilitará la venta de entradas”, dijo el diálogo con La Cátedra Deportes.

El campeonato, que el último año se llevó a cabo en el Coliseo Polideportivo de Villa El Salvador, incorporará como novedad la sede del Callao.

“Debe culminar como máximo el 3 de mayo, porque la intención es que la selección comience su preparación desde ese mes para el Sudamericano”, señaló Gino Vegas.

Los equipos que participarán en la próxima campaña de la Liga Peruana de Vóley son Alianza Lima (actual bicampeón), Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y el recién ascendido Kazuoku No Perú.

El formato de la Liga Peruana de Vóley

Antonio Rizola, entrenador de la Selección Peruana, estaba en contra de aumentar el número de jugadoras extranjeras en la Liga Nacional. Siendo uno de los puntos en debate para esta próxima campaña, se confirmó que se mantendrán a tres foráneas en cancha.

Respecto al formato de competencia, este continuará con el modelo que se utilizó el último año.

“En la primera rueda se jugará bajo el sistema de todos contra todos. Luego, los 10 mejores equipos volverán a enfrentarse entre sí, y finalmente, los ocho primeros clasificarán a los play-offs", concluyó Gino Vegas.